Dok naša mnoga poznata lica već od davnih dana 'haraju' po društvenim mrežama, sada im se na Instagramu odlučio pridružiti splitski pjevač Zlatan Stipišić Gibonni (53) koji je svojim obožavateljima u simpatičnom videozapisu rekao razloge zašto se odlučio na ovaj potez.

- Alo ljudi moji, vidiš otvorili smo Instagram, ja to ništa ne razumijem, očekujem od vas da mi šaljete savjete što tu treba raditi, a ja sam to mislio ovako: da Facebook bude nešto što svi mogu vidjet a da Instagram bude samo za nas, da sve što budemo ovdje govorili, vi meni i ja vama, to mora ostati tajna. To je neki moj plan - započeo je pjevač i nastavio:

- Nadam se da nećemo neke uljeze pustiti u ovu priču. Instagram sam morao napraviti zato što mi stalno netko nešto 'vadi' iz konteksta i 'gura' rečenice u usta koje ne postoje. Ovo mi je jedini način samoobrane. Ljudi vidimo se i tamo i 'vamo'. Instagram kreće. Pozdrav – objasnio je Gibo.

Gibonni je u 24 sata skupio više od dvije i pol tisuće pratitelja, a njegovi vjerni obožavatelji, osim što su mu poželjeli dobrodošlicu, svoje oduševljenje su pokazali u komentarima.

'Napokon, i ovo je, naravno, sve tajno', 'Obogatio si Instagram, dobro nam došao', 'Jedva čekam opet tvoj koncert! Uvijek uživam u tvojim pjesmama', 'Crna Gora te voli i pozdravlja', neki su od komentara.

Samo se može pretpostavljati da se pjevač odlučio na ovaj potez nakon skandala na partyju u Zagrebačkoj Laubi kada se popeo na stol, pjevao i gazio po hrani. Nakon što je zaprepastio cijelu državu Gibo se poslije incidenta ispričao.

- Ta večera je odavno završila, kad sam se popeo na stol nisam vidio nikakvu tortu. Nikad mi nije bila namjera ugaziti u tortu ili fetu pršuta. Ružno izgleda i reakcije su mi razumljive. Opravdano je sve što ljudi pišu. Mogu samo reći da se ispričavam i da gaženje po hrani ni u jednom trenutku nije bila moja namjera – rekao je Gibonni.