FANTASTIČNA ATMOSFERA Gibonnijev spektakl u Splitu: Pogledajte veliku galeriju s koncerta na Starom placu

Mjesto gdje su se nekada slavile pobjede i tugovali porazi postalo je pozornica još jedne velike emocije: povratka doma. A upravo je tako i počeo Gibonnijev koncert na kojem je bilo oko 13.0000 ljudi. Od prve "Evo me doma" do posljednje pjesme "Hodaj", zborski su prenosili energiju od duše do duše.