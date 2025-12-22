Obavijesti

VESELA I TOPLA GLAZBENA PRIČA

VIDEO Poslušajte 'Kuglicu', novi singl blizanki Paule i Nike (9)

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Poslušajte 'Kuglicu', novi singl blizanki Paule i Nike (9)
4
Foto: PROMO

Pjesmu izvodi dječji zbor Zagrepčanke i dečki, a u glavnim pjevačkim ulogama su Paula i Nika, devetogodišnje blizanke koje su već osvojile srca djece i odraslih pjesmom 'Blizanke'

Nakon uspješnog hita 'Blizanke', devetogodišnje blizanke Paula i Nika uoči Božića donose razigranu glazbenu priču ispunjenu dječjom radošću i blagdanskom čarolijom. Božić je pred vratima, a blagdansku atmosferu dodatno obogaćuje nova dječja božićna pjesma - 'Kuglica', vesela i topla glazbena priča koja slavi jedan od najprepoznatljivijih simbola Božića - Kuglicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesmu izvodi dječji zbor Zagrepčanke i dečki, a u glavnim pjevačkim ulogama su Paula i Nika, devetogodišnje blizanke koje su već osvojile srca djece i odraslih pjesmom 'Blizanke', s gotovo 400.000 pregleda na YouTubeu. Ovoga puta, u blagdanskom ruhu, donose pjesmu koja miriše na bor, lampice i obiteljska okupljanja.

- Jako smo se veselile snimanju ove pjesme jer jako volimo Božić, kuglice i pjesme koje se pjevaju zajedno s obitelji. Nadamo se da će se ‘Kuglica’ svidjeti i drugoj djeci i da će je ju rado pjevati i slušati - poručuju Paula i Nika.

Foto: PROMO

'Kuglica' je razigrana, lako pamtljiva i stvorena pjesma za posljednje adventske dane, dječje božićne priredbe i blagdanske playliste, a prati je i prigodan spot snimljen u pravom božićnom ugođaju.

Foto: PROMO

Dok se odbrojavaju posljednji sati do Božića, pjesma stiže kao mala glazbena čestitka najmlađima i podsjetnik da se prava čarolija blagdana skriva u sitnicama, zajedništvu, a posebno dječjem veselju.

Foto: PROMO

