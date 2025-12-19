Josip Ivančić pjesmom dirnuo srca: Moćna posveta obitelji, korijenima i povratku domu

Josip Ivančić ovim singlom još jednom potvrđuje status jednog od najpopularnijih glazbenika u regiji i šire koji promovira domoljubnu pjesmu. "Krštenje" donosi snažan emotivni naboj, prepoznatljivu melodiju i stihove koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je pjesma o povratku domu, tradiciji i obiteljskim vrijednostima - za sve Hrvate koji sanjaju da se vrate i ponovno osjete toplinu i običaje koje je teško pronaći negdje daleko od doma.

"Pjesmom želim podsjetiti sve Hrvate, gdje god bili, da dom uvijek čeka i da su korijeni ono što nas vraća na pravi put. Krštenje je priča o povratku, obitelji i ljubavi prema zemlji koja nas je oblikovala. Kroz život upoznao sam mnogo ljudi koji su radili, borili se, odlazili daleko, ali su uvijek govorili da im obitelj daje snagu. U tim pričama vidio sam koliko je važno gdje djeca odrastaju: tko ih grli, što im se prenosi, koje će vrijednosti cijeniti kroz život. Otpjevao sam 'Krštenje' s dubokim poštovanjem prema svim očevima i majkama," otkrio je glazbenik.

Za pjesmu je zaslužan legendarni skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević, kojeg Josip naziva "alfom i omegom" svog glazbenog izričaja i karijere u budućnosti. "On me inspirirao i potaknuo da se vratim glazbi u pravom smislu. Za sve moje pjesme, sada i ubuduće, bit će zaslužan on," govori glazbenik. Posebnu simboliku nosi i činjenica da se Josip za potrebe pjesme fotografirao u crkvi svetog Ante u Župi Grabovica, u kojoj je i kršten.

Foto: Davor Milos

Posljednji samostalni singl, pjesmu "Jastreb", Josip je objavio prije godinu dana, dok je prošlog ljeta u suradnji s Hrvatskim ružama predstavio obradu svog velikog hita "Na kamenu rođen", objavljenog prije deset godina. Obrada je u samo jednoj noći postala viralna te je već sljedećeg jutra zauzela vrh YouTube trendinga, a broj pregleda i dalje svakodnevno raste. Nakon toga interes za njegove nastupe dodatno se povećao, a Josip se tako počeo vraćati pod svjetla reflektora, nakon što se posljednjih godina posvetio obiteljskom životu i projektima izvan glazbe.

"Zatrpan sam nastupima i upitima - gotovo cijelo ljeto 2026. je već rasprodano. Više o svemu bit će objavljeno na društvenim mrežama. Sama percepcija publike, koja me doživljava kao nasljednika Mate Bulića, donijela je veliku pozornost i interes. Većina nastupa dogovorena je u suradnji s općinama i gradovima, što me posebno veseli," zaključuje glazbenik.

Foto: Dado Miloš i Ivan Gudići

Da publika istinski žudi za Josipovim nastupima dokazao je i koncert krajem listopada u Studentskom centru u Splitu, gdje se stvorio veliki red obožavatelja koji su strpljivo čekali više od sat vremena kako bi ušli i uživali u njegovim izvedbama. Nepunih mjesec dana koncert je ponovljen, a atmosfera je bila još luđa. Josip je tisuće okupljenih u publici doveo do delirija izvedbama brojnih domoljubnih pjesama, a nakon koncerta stigli su mu brojni komentari i poruke o tome kako bi trebao nastupati još češće. A upravo se ta želja obožavateljima sada i ostvaruje. Njegova velika turneja tek slijedi.

