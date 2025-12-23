Obavijesti

HOĆE LI SE VJENČATI?

Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara: On zatražio majku Yolandu za blagoslov

Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara: On zatražio majku Yolandu za blagoslov
Foto: Instagram

Bradley Cooper i Gigi Hadid korak su bliže braku - slavni par planira zajedničku budućnost, a izvori tvrde da bi prosidba mogla uslijediti vrlo uskoro

Ljubavna priča Bradleyja Coopera i Gigi Hadid ide prema velikom finalu - vjenčanju. Slavni glumac i manekenka u vezi su od listopada 2023., a sve više izvora tvrdi da je prosidba samo pitanje trenutka.

Foto: Instagram

Kako piše Daily Mail, Bradley Cooper je prije nego što klekne pred Gigi napravio potez koji govori koliko je ozbiljan - zatražio je dopuštenje njezine majke Yolande Hadid. Time je želio pokazati poštovanje prema obitelji svoje partnerice i jasno dati do znanja da s Gigi planira ozbiljnu budućnost.

The Fashion Awards 2016 - London
The Fashion Awards 2016 - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Bradley je pitao Yolandu za dopuštenje jer želi da zna koliko mu je Gigi važna i kako s njom želi izgraditi stabilnu obitelj u New Yorku - otkrio je izvor blizak paru.

Excl - Gigi Hadid & Bradley Cooper PDA in London
Foto: KGC-102/870

Ni Gigi nije skrivala svoje namjere. Prije toga je roditeljima otvoreno rekla da se želi udati za Bradleyja.

- Yolanda je bila zadovoljna tom idejom, a Gigi je i ocu jasno dala do znanja da vidi budućnost s Cooperom - dodaje izvor. O svemu je, navodno, obaviještena i Bradleyjeva majka Gloria Campano.

The 76th Cannes Film Festival - Screening of the film "Firebrand" in competition - Red Carpet Arrivals
Foto: ERIC GAILLARD

Par dijeli slične životne vrijednosti - miran obiteljski život, bliskost i tradiciju. Upravo su njihova djeca jedan od glavnih razloga zbog kojih žele ozakoniti vezu i zajedno graditi obitelj.

Bradley Cooper ima kćer Leu De Seine iz veze s Irinom Shayk, dok Gigi Hadid ima kćer Khai Malik iz veze sa Zaynom Malikom. Izvori tvrde da oboje žele da njihova djeca odrastaju zajedno, u stabilnom i toplom okruženju.

Ako je suditi po svemu, holivudsko vjenčanje godine moglo bi biti bliže nego što se misl

