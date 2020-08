Odjenula je i Chanelovu jaknu te izme\u0111u ostaloga pozirala dok le\u017ei u krevetu. Njezini obo\u017eavatelji i pratitelji nisu \u0161tedjeli na komentarima.

- Predivna si, ti tako dobro izgleda\u0161 - pisali su joj.

Manekenka s partnerom\u00a0Zaynom Malikom\u00a0(27) o\u010dekuje prvo dijete. Na Instagramu je pokazala i svoj trudni\u010dki trbu\u0161\u010di\u0107 pa se posljednjim objavama prisjetila kako je izgledala ranije.\u00a0Otkrili su i spol pa je tako javnosti poznato da bi im uskoro trebala sti\u0107i djevoj\u010dica. Zbog pandemije korona virusa u travnju i svibnju bila je u izolaciji\u00a0s obitelji na farmi u Pennsylvaniji, a s njom je bio i Zayn.

Ranije je otkrila da u trudno\u0107i naj\u010de\u0161\u0107e jede razna peciva pa joj \u010dlanovi obitelji svakodnevno moraju osigurati poslastice iz njene omiljene pekare, \u0161to je prije nekoliko mjeseci bilo poprili\u010dno komplicirano zbog virusa.

Gigina majka\u00a0Yolanda\u00a0(56) sretna je \u0161to \u0107e postati baka djevoj\u010dice, a navodno prinova sti\u017ee u rujnu.\u00a0

- Jo\u0161 uvijek sam \u0161okirana \u0161to je na\u0161a mala tajna stigla do novina. No, naravno da sam uzbu\u0111ena \u0161to \u0107u postati baka. Osje\u0107am kako je cijela obitelj blagoslovljena nakon ove vijesti - rekla je.

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

Gigi Hadid pokazala liniju prije trudnoće: Jedva prekrila grudi

Provokativne fotografije nastale su još u prosincu prošle godine, a sada ih je pokazala svojim pratiteljima. Manekenka je pokazala svoje tijelo prije no što je zatrudnjela

<p>Manekenka <strong>Gigi Hadid</strong> (25) na Instagramu je podijelila fotografije sa snimanja koje je imala još u prosincu. Pozirala je bez grudnjaka u različitim pozama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gigi i Zayn čekaju dijete</strong></p><p>Provokativne fotografije nastale su još u prosincu prošle godine, a sada ih je pokazala svojim pratiteljima. Gigi je pokazala svoje tijelo prije no što je zatrudnjela. Odjenula je Chanelove gaćice, a grudi je prekrila tregerima. </p><p>Odjenula je i Chanelovu jaknu te između ostaloga pozirala dok leži u krevetu. Njezini obožavatelji i pratitelji nisu štedjeli na komentarima.</p><p>- Predivna si, ti tako dobro izgledaš - pisali su joj.</p><p>Manekenka s partnerom <strong>Zaynom Malikom </strong>(27) očekuje prvo dijete. Na Instagramu je pokazala i svoj trudnički trbuščić pa se posljednjim objavama prisjetila kako je izgledala ranije. Otkrili su i spol pa je tako javnosti poznato da bi im uskoro trebala stići djevojčica. Zbog pandemije korona virusa u travnju i svibnju bila je u izolaciji s obitelji na farmi u Pennsylvaniji, a s njom je bio i Zayn.</p><p>Ranije je otkrila da u trudnoći najčešće jede razna peciva pa joj članovi obitelji svakodnevno moraju osigurati poslastice iz njene omiljene pekare, što je prije nekoliko mjeseci bilo poprilično komplicirano zbog virusa.</p><p>Gigina majka <strong>Yolanda </strong>(56) sretna je što će postati baka djevojčice, a navodno prinova stiže u rujnu. </p><p>- Još uvijek sam šokirana što je naša mala tajna stigla do novina. No, naravno da sam uzbuđena što ću postati baka. Osjećam kako je cijela obitelj blagoslovljena nakon ove vijesti - rekla je.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>