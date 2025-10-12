Obavijesti

PRISJETILA SE POČETAKA

Gigi Hadid u suzama o počecima karijere: 'Svijet je bio jako grub prema meni i drugim curama'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Gigi Hadid u suzama o počecima karijere: 'Svijet je bio jako grub prema meni i drugim curama'
Foto: Screenshoot/

U videu objavljenom na Instagramu Victoria's Secreta, manekenka je govorila o "ostvarenju sna" kada je 2015. godine osigurala mjesto na svjetski poznatoj pisti

Gledam unatrag fotografije iz tog vremena i svijet je bio tako grub prema njoj. Ne samo prema meni, bio je grub prema svim djevojkama, kazala je o samoj sebi manekenka Gigi Hadid (30) koja se prisjetila svog prvog angažmana za slavni brend donjeg rublja prije točno deset godina.

U videu objavljenom na Instagramu Victoria's Secreta, manekenka je govorila o "ostvarenju sna" kada je 2015. godine osigurala mjesto na svjetski poznatoj pisti. U prisjećanju je postala emotivna. Kazala je kako se nosila s kritikama unutar modne industrije na početku svoje karijere.

- Tako sam sretna zbog nje. Tako je jako to željela. Gledam unatrag fotografije iz tog vremena i svijet je bio tako grub prema njoj. Ne samo prema meni, bio je grub prema svim djevojkama - kazala je Gigi o mlađoj verziji sebe.

Gigi Hadid at the Victoria's Secret Fashion Show
Foto: Profimedia

- Bilo je to sjajno vrijeme. Zaslužila sam biti tamo i nastaviti se vraćati na tu reviju. Jednostavno sam tako sretna zbog te djevojke koja je dobila svoju prvu reviju, kao i zbog sebe kao tinejdžerice koja je gledala taj show - nastavila je Gigi.

Manekenka će također sudjelovati na ovogodišnjoj modnoj reviji, koja se održava 15. listopada. Osim povratka na pistu Victoria's Secreta, Gigi je nedavno viđena i na setu nove Hulu serije Mindy Kaling, Not Suitable For Work.

Gigi boluje od Hashimoto bolesti, autoimunog poremećaja koji napada štitnjaču i može uzrokovati umor, promjene težine i usporen metabolizam. Zbog bolesti se godinama borila s promjenama u izgledu i energiji, što je i sama otvoreno priznala. Unatoč svemu, Gigi je naglasila da danas prihvaća svoje tijelo i fokusira se na zdravlje, a ne na izgled.

