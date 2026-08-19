Zvijezda serije 'Dosjei X' ispričala je kako je pažnja obožavatelja i medija bila nepodnošljiva i otkrila što je pomoglo da ona i kolega David Duchovny ostanu normalni
Gillian Anderson: 'Stalno su nas opsjedali, pa sam namjerno autom išla prema paparazzima'
'Dosjei X' smatraju se jednom od najboljih televizijskih serija svih vremena, no zvijezda serije otkrila je da je intenzivna slava i prepoznatljivost koju joj je ta uloga donijela imala i svoju neugodnu cijenu. Gostujući u ponedjeljak u podcastu 'Conan O’Brien Needs a Friend', glumica Gillian Anderson govorila je o tome zašto je mrzila golemu pažnju javnosti koju joj je donijela uloga Dane Scully.
- Mislim da smo imali veliku sreću što smo prvih pet godina snimali u Vancouveru jer, kada smo bili u Los Angelesu, doživjeli smo ono što su u to vrijeme doživljavale mnoge slavne osobe - ljudi su nas posvuda pratili, trčali za nama, fotografirali nas s djecom na igralištima i sve ostalo. Meni je to bilo uznemirujuće i jako me ljutilo. Godinama sam više puta autom namjerno išla prema paparazzima - priznala je Anderson i dodala kako u Vancouveru takvih situacija nije bilo.
- Zato što smo bili tamo i nismo morali prolaziti kroz to, osjećala sam veliko olakšanje. Takve stvari jednostavno nisu postojale u Vancouveru. Osim toga, činilo se kao da smo odvojeni od cijele industrije. Mislim da nas je to održalo malo normalnijima nego što bismo inače možda bili - kazala je glumica. Njen kolega David Duchovny ranije je otkrio kako je njemu najviše smetala nedosljednost u ponašanju njegovog lika Foxa Muldera, koju su unosili redatelji pojedinih epizoda.
- Ponekad bi došli redatelji koji bi znali da imaju sjajan scenarij i pomislili bi: 'Sranje, ovo je sjajan scenarij', i stvarno bi ga htjeli uništiti. Ti su tipovi bili opasni. Često bi rekli: 'Muldera nikad nismo vidjeli ovakvog', a ja bi im rekao da smo ga takvog vidjeli već desetak puta - ispričao je prošle godine Duchovny u svom podcastu 'Fail Better', prenosi Huffington Post.
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