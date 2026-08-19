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SMETALA JOJ JE SLAVA

Gillian Anderson: 'Stalno su nas opsjedali, pa sam namjerno autom išla prema paparazzima'

Piše Magdalena Mucić,
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Gillian Anderson: 'Stalno su nas opsjedali, pa sam namjerno autom išla prema paparazzima'
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
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Zvijezda serije 'Dosjei X' ispričala je kako je pažnja obožavatelja i medija bila nepodnošljiva i otkrila što je pomoglo da ona i kolega David Duchovny ostanu normalni

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'Dosjei X' smatraju se jednom od najboljih televizijskih serija svih vremena, no zvijezda serije otkrila je da je intenzivna slava i prepoznatljivost koju joj je ta uloga donijela imala i svoju neugodnu cijenu. Gostujući u ponedjeljak u podcastu 'Conan O’Brien Needs a Friend', glumica Gillian Anderson govorila je o tome zašto je mrzila golemu pažnju javnosti koju joj je donijela uloga Dane Scully.

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- Mislim da smo imali veliku sreću što smo prvih pet godina snimali u Vancouveru jer, kada smo bili u Los Angelesu, doživjeli smo ono što su u to vrijeme doživljavale mnoge slavne osobe - ljudi su nas posvuda pratili, trčali za nama, fotografirali nas s djecom na igralištima i sve ostalo. Meni je to bilo uznemirujuće i jako me ljutilo. Godinama sam više puta autom namjerno išla prema paparazzima - priznala je Anderson i dodala kako u Vancouveru takvih situacija nije bilo.

- Zato što smo bili tamo i nismo morali prolaziti kroz to, osjećala sam veliko olakšanje. Takve stvari jednostavno nisu postojale u Vancouveru. Osim toga, činilo se kao da smo odvojeni od cijele industrije. Mislim da nas je to održalo malo normalnijima nego što bismo inače možda bili - kazala je glumica. Njen kolega David Duchovny ranije je otkrio kako je njemu najviše smetala nedosljednost u ponašanju njegovog lika Foxa Muldera, koju su unosili redatelji pojedinih epizoda.

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- Ponekad bi došli redatelji koji bi znali da imaju sjajan scenarij i pomislili bi: 'Sranje, ovo je sjajan scenarij', i stvarno bi ga htjeli uništiti. Ti su tipovi bili opasni. Često bi rekli: 'Muldera nikad nismo vidjeli ovakvog', a ja bi im rekao da smo ga takvog vidjeli već desetak puta - ispričao je prošle godine Duchovny u svom podcastu 'Fail Better', prenosi Huffington Post.

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