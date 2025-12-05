Divlji zapad, mračna tajna i krv: Gillian Anderson i Lena Headey u novom Netflixovom hitu!

Dvije obitelji, jedna zemlja i krvavi sukob. Na Netflixu gledamo novu vestern seriju The Abandons. Početak mjeseca na Netflixu obilježen je dolaskom povijesne vestern drame The Abandons, koja nas vodi u bespuća Divljeg zapada. Potpisuje ju

Kurt Sutter, ime dobro poznato fanovima serija Mayans M.C. i Sons of Anarchy.

I ovoga puta donosi priču prožetu moralnim pitanjima, nasiljem, snažnim karakterima i temama osvete, identiteta te obitelj. Serija je na Netflix stigla u četvrtak, 4. prosinca.

S pojavom sve većeg broja vesterna na streaming platformama, The Abandons nastoji ponuditi Netflixov odgovor na tu potražnju kombinacijom brutalne atmosfere američke divljine i slojevite drame. Prva sezona sastavljena je od sedam epizoda. Radnja je smještena u 1850-e, u grubom i nemilosrdnom okruženju Divljeg zapada, gdje se pravda često tražila oružjem, a preživjeti je značilo boriti se za svaki pedalj zemlje.

U središtu su dvije obitelji koje naizgled ne mogu biti različitije: Van Nessi, bogataški klan privilegija i moći predvođen likom Gillian Anderson, zvijezdom serije 'Dosje X' , te Abandons, skupina siročadi i izopćenika koju je u jedinstvenu zajednicu okupila Lena Headey, zvijezda 'Igre prijestolja' kao Fiona Nolan.

Njihove sudbine povezuju dva zločina, mračna tajna, zabranjena ljubav i komad zemlje na bogatom nalazištu srebra. Taj sukob pokreće priču o strasti, izdaji i borbi za opstanak, ali i o vječnom američkom konfliktu između onih koji imaju i onih koji nemaju.

Gumica Lena Headey utjelovljuje Fionu Nolan, odlučnu Irkinju koja oko sebe okuplja napuštene duše s ruba društva. Ona ih vodi kao majka, ali i kao ratnica koja je spremna braniti svoj pašnjak bogat srebrom od prijetnji. Njezina antiteza je Gillian Anderson, odnosno Constance Van Ness. Ona je hladna strateginja, vođena ambicijom i željom za širenjem utjecaja svoje obitelji.

Sukob s Fionom za nju je pitanje moći, ponosa i teritorija te neće prezati ni pred čim da osigura dominaciju na nemilosrdnoj granici.

Ostatak istaknute glumačke ekipe serije The Abandons čine Lucas Till, Aisling Franciosi, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson i Natalia del Riego.

Serija spaja brutalnu atmosferu Divljeg zapada s kompleksnom dramom i stavlja dvije snažne ženske protagoniste u prvi plan. Rivalitet između Lene Headey i Gillian Anderson obećava glumačku intenzivnost, ali postavlja i pitanje hoće li serija uspjeti balansirati epsku vestern priču s intimnim, emotivnim slojevima likova.

Ako volite vesterne s mračnim tonom, obiteljskom dramom i sukobom moćni protiv otpisanih, The Abandons svakako zaslužuje pažnju. Ipak, ostaje vidjeti hoće li serija moći balansirati stiliziranu akciju, intrige i emocionalnu dubinu.

