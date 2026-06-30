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U SKLOPU TURNEJE 'HISTORIA'

Gipsy Kings i Tonino Baliardo ove subote stižu u Makarsku

Piše 24sata,
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Gipsy Kings i Tonino Baliardo ove subote stižu u Makarsku
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Foto: Instagram
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Publiku u Makarskoj očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima poput Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Baila Me, Un Amor, A Mi Manera ali i hitovima s novog albuma 'Historia'

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Legendarni Gipsy Kings predvođeni osnivačem, glavnim gitaristom i autorom najvećih hitova, Toninom Baliardom, ove subote, 4. srpnja, stižu u Makarsku, gdje će nastupiti na otvorenoj pozornici kod Spomenika revoluciji s početkom u 21 sat.  Kraljevi latino ritmova u Dalmaciju stižu dva dana nakon što će u Sisku otvoriti Dane jazza Damira Kukuruzovića

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Publiku u Makarskoj očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima poput Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Baila Me, Un Amor, A Mi Manera ali i hitovima s novog albuma 'Historia' - prvo veliko diskografsko izdanje nakon nekoliko godina, kojim obilježavaju više od 40 godina glazbenog stvaralaštva. Album donosi spoj prepoznatljivog zvuka Gipsy Kingsa i novih autorskih pjesama, ostajući vjeran korijenima katalonske rumbe i flamenca.

Album je već ostvario izvrsne rezultate na digitalnim platformama. Prikupio je gotovo 40 tisuća Spotify predbilježbi (pre-save), što predstavlja najbolji rezultat diskografske kuće Cooking Vinyl otkako postoji ta mogućnost na Spotifyju. Već na dan izlaska album je premašio 2,5 milijuna streamova, a singl 'Big Bang' uvršten je na brojne službene playliste Spotifyja, Apple Musica i Amazon Musica. Posebno se ističu pjesme Historia, Señorita, Cielo i Caballero, koje su među najslušanijima na novom izdanju.

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Na čelu sastava je Tonino Baliardo, osnivač, glavni gitarist i autor najvećih hitova Gipsy Kingsa. Njegov prepoznatljivi stil sviranja i autentični zvuk flamenco gitare postali su zaštitni znak jednog od najuspješnijih world music sastava svih vremena. Gipsy Kings prodali su više od 25 milijuna albuma, osvojili brojne međunarodne nagrade, uključujući i Grammy, te svojim jedinstvenim spojem flamenca, rumbe i mediteranskog zvuka osvojili publiku na svim kontinentima.

Turneja 'Historia' trenutačno prolazi europskim gradovima, a nakon Hrvatske bend nastavlja nastupe u Brazilu, Sjedinjenim Američkim Državama i ostatku Europe. Hrvatska publika tako će imati priliku među prvima uživo čuti nove pjesme, ali i ponovno doživjeti bezvremenske klasike koji već desetljećima pune koncertne dvorane diljem svijeta. Ulaznice su dostupne putem Eventima i Adriaticketa.

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