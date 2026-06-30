Još veća supergrupa glazbenika s alternativne scene snimila je novi session “Svibanj vol. 2”

Glazbeni session Svibanj kroz sedam dana okuplja supergrupu glazbenika s alternativne scene po principu “jedan dan, jedna pjesma”, a jedinstveni projekt na domaćoj sceni dobio je drugo izdanje “Svibanj vol. 2”.

Prošlogodišnji album “Svibanj vol. 1” jedno je od zapaženijih izdanja 2025. godine uvršteno na brojne liste najboljih albuma. Uz sjajne recenzije glazbene kritike koja hvali razne žanrove, projekt je nominiran za glazbene nagrade Rock&Off u kategorijama “Rock&Off” i ”Veliki prasak godine”.

“Svibanj vol. 2” slušateljima ponovno donosi sedam pjesama komponiranih od nule na licu mjesta. Žanrovski savršeno nadograđuje prvo izdanje, protežući se od shoegazea, post-rocka i noisea do alternativnog i indie rocka.

Ove godine supergrupi se pridružuje čak sedam novih aktera, čime je na novom sessionu “Svibanj vol. 2” sudjelovalo četrnaest glazbenika i glazbenica mnogima poznatih iz raznih bendova. Oni su: Eva Badanjak (ŽEN, ###, modrozelena), Goran Nježić (###), Naranča (Stereosister, Mark Mrakovčić), Jona Jovanović (ŽASU, Elizabeta Bam), Sven Sorić (###), Laura Tandarić (Ki Klop, nemanja, JeboTon Ansambl, I Am Afraid Of You), Anja Tkalec (###), Saša Rajković (Zarkoff), Dimitrij Petrović (Seine, Radost!), Luka Žigolić (Ki Klop, JeboTon Ansambl), Miša (ŽASU), Tony Mrakovčić (Mark Mrakovčić), Ivan Blažinović (Tidal Pull) i Zana Bubica (Linija 109).

Za snimanje, miks i produkciju, kao i prošle godine, zaslužna je Anja Tkalec, uz asistenciju Laure Tandarić i Eve Badanjak, a masterirao ga je Uroš Milkić / Out There Studio. Omot albuma također je nastao suradnjom više umjetnika i dizajnera. Eva Badanjak je izradila ilustracije, Goran Nježić ih je pretvorio u 3D model, a Sven Sorić je to spojio s tipografijom u jedinstvenu kompoziciju. Cijeli session je također bio popraćen kroz objektiv Martine Movrić koja je zaslužna za sve fotografije sa sessiona.

Album “Svibanj vol. 2” dostupan je na streaming servisima, a uskoro i u limitiranom broju vinila u izdanju Mudrog Brka.