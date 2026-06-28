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DVIJE TRADICIJE

Lelekice imaju novu pjesmu! Predstavile 'Syenke', suradnju s ukrajinskim bendom Go_A

Piše 24sata,
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Lelekice imaju novu pjesmu! Predstavile 'Syenke', suradnju s ukrajinskim bendom Go_A
Foto: Hana Tušek

Lelek predstavljaju „Syenke“, novu međunarodnu suradnju s ukrajinskim bendom Go_A i glazbenim duom Nazar & Qobzar, prepoznatljivi spoj tradicije i suvremenog zvuka

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Nakon uspješne eurovizijske godine, grupa LELEK predstavlja novi singl „Syenke“, nastao u suradnji s ukrajinskim bendom Go_A i glazbenim duom Nazar & Qobzar. Riječ je o projektu koji spaja dvije slavenske glazbene tradicije i pokazuje kako folklorna baština može zvučati suvremeno i blisko novim generacijama.

Od samog osnutka LELEK gradi prepoznatljiv glazbeni identitet na spoju tradicijskih motiva i modernog pop zvuka. Upravo zato suradnja s bendom Go_A djeluje kao prirodan nastavak njihova puta. Ukrajinski sastav je jedan od najuspješnijih europskih primjera modernizacije folklorne glazbe, a međunarodnu je prepoznatljivost stekao jedinstvenim spojem elektroničke produkcije i tradicionalnih ukrajinskih glazbenih elemenata. LELEK i Go_A povezuje sličan umjetnički senzibilitet i zajednička ideja daljnje popularizacije etno estetike u modernoj produkciji.

Rezultat njihove suradnje je pjesma „Syenke“, koja kroz snažnu produkciju, višeglasje i tradicionalne instrumente povezuje hrvatsko i ukrajinsko nasljeđe u jedinstvenu glazbenu priču. Glazbu za „Syenke“ zajednički potpisuju MARIN i ukrajinski glazbenik Taras Shevchenko, koji je zaslužan i za aranžman pjesme, dok je tekst napisao Tomislav Roso. Posebnu autentičnost skladbi daje zvuk sopilke, tradicionalnog ukrajinskog puhačkog instrumenta koji svira Nazar Lekh.

Tematski, pjesma govori o ustrajnosti i vjeri u vlastiti put unatoč vanjskim pritiscima i sumnjama. „Syenke“ podsjećaju da svaki početak nosi izazove, ali i da upravo upornost omogućuje da se iz njih izađe snažniji.

Novi singl dolazi nakon iznimno uspješne godine za LELEK. Grupa je najprije privukla pozornost reinterpretacijama tradicijskih motiva, zatim osvojila publiku na Dori, a potom i predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2026. godine. U manje od dvije godine postale su jedno od najprepoznatljivijih novih imena regionalne glazbene scene, potvrđujući da publika itekako prepoznaje autentičnost i hrabre glazbene iskorake.

Foto: Hana Tušek

Pjesmu će publika premijerno imati priliku čuti uživo na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u Splitu, gdje će se članicama LELEKA na pozornici pridružiti i ukrajinski duo Nazar & Qobzar, dodatno naglašavajući međunarodni karakter projekta.

Videospot za „Syenke“ sniman je na lokaciji Đurđevački pijesci, jedinstvenom zaštićenom prirodnom području poznatom i kao „Hrvatska Sahara“, čiji je impresivan krajolik poslužio kao vizualna kulisa priči o susretu tradicije, prirode i suvremenog glazbenog izraza. 

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