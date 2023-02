Gisele mamila poglede na plaži: Fotografi je 'uhvatili' u bikiniju, a ona pokazala zavidnu figuru

Brazilska manekenka Gisele Bundchen (42) vratila se poslu nakon razvoda od igrača američkog nogometa, Toma Bradyja (45), a fotografi su je 'uhvatili' u kupačem kostimu na plaži u Miamiju.

Manekenka je snimala novu kampanju i spremno pozirala paparazzima u Versaceovom ljubičastom kupaćem kostimu dugih rukava. U prvom planu je bilo njezino isklesano tijelo.

Foto: CAMA, DALI, VAEM

Kasnije su je fotografirali i u ružičastom kupaćem kostimu. Poznato je kako manekenka redovito trenira te da se zdravo hrani.

Foto: DALI, CAMA, VAEM

Gisele je između 2002. i 2016. godine nosila titulu najplaćenije manekenke svijeta, a onda ju je tada s trona svrgnula Kendall Jenner koja se i dalje tamo nalazi.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, Gisele se krajem listopada razvela od Toma Bradyja nakon 13 godina braka. Ljubav je pukla nakon 'epskih svađa'. Manekenka je navodno htjela da se umirovi iz svijeta profesionalnog američkog nogometa, no on je to odbio zbog čega ga je odlučila napustiti.

Najčitaniji članci