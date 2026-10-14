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Gitarist Crvene jabuke Dario Duvnjak objavio novi singl

Piše 24sata,
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Gitarist Crvene jabuke Dario Duvnjak objavio novi singl
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Foto: Manda Matić
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'Ako sretneš' mi je jedna od onih pjesama koje su se jednostavno dogodile. Refren je nastao u Novom Sadu i nekako je od samog početka nosio nešto posebno, rekao je Duvnjak

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Talentirani kantautor Dario Duvnjak predstavlja novi singl 'Ako sretneš'. Riječ je o prvom singlu nakon pjesme 'Godine lete' (2025.), kojom je zaključio svoj debitantski solo album 'Nisam više mangup'.

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Glazbu, tekst i aranžman pjesme potpisuje sam Dario, dok je za mix i mastering zaslužan Ante Domazet. Pjesma govori o ljubavi koja ostaje prisutna i nakon rastanka, o neizgovorenim pitanjima, sjećanjima i nadi u novi početak.

- Ako sretneš' mi je jedna od onih pjesama koje su se jednostavno dogodile. Refren je nastao u Novom Sadu i nekako je od samog početka nosio nešto posebno, pa mi je bilo prirodno da upravo tamo snimimo i spot. Na pjesmi su stvarno puno dali i glazbenici koji su je snimali sa mnom. Ismar Porić na saxu, Adrian na bubnju i Petar Stojko na basu posebno su pomogli da pjesma dobije upravo ono što sam zamislio. Back vokale su otpjevali Damir, Saša, Helena i Gabriel i svi su na svoj način dodali nešto svoje - rekao je Dario o nastanku pjesme i suradnji s glazbenicima.

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Videospot je nastao u Novom Sadu, a režiju potpisuje Manda Matić. Umjesto standardne ljubavne priče, htjeli su uhvatiti duh grada i emotivni ton pjesme.

- Spot je radila Manda Matić i drago mi je da smo uspjeli uhvatiti Novi Sad na način koji mi je odgovarao uz pjesmu. Nije mi bilo važno napraviti klasičnu ljubavnu priču, nego uhvatiti osjećaj pjesme i atmosferu grada koji je na neki način već bio dio nje - pojasnio je Dario.

Foto: Manda Matić

Uz uspješnu solo karijeru, Dario svira gitaru u Crvenoj jabuci. Glazbenu karijeru započeo je u pop-rock bendu Dusty Hats, s kojim je snimio i svoj prvi album. Široj publici postao je poznat zahvaljujući prepoznatljivom vokalu s kojim je došao do finala RTL-ovog talent showa 'Zvijezde'. Solo karijeru započinje 2021. godine singlom 'Kockar', a iste godine pridružuje se Crvenoj jabuci s kojom od tada svira brojne koncerte i turneje diljem Europe i prekooceanskih destinacija.

Novim singlom 'Ako sretneš' započinje rad na novom materijalu, a u narednim mjesecima najavljuje još pjesama koje jedva čeka predstaviti publici.

Foto: Manda Matić

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