Giulianova supruga Kristina je i danas ljepotica: Prije udaje je snimila vrući spot koji se pamti

U Splitu su se na 10. rođendanskoj proslavi niche parfumerije Top pojavila mnoga poznata lica od kojih je pažnju privukla i supruga splitskog pjevača Giuliana (49), koreografkinja i plesna pedagoginja Kristina Đanić.

Proslavi i predstavljanju nove mirisne kreacije na krovnoj terasi jednog splitskog hotela tako se pridružila i Kristina koja se inače ne pojavljuje često u javnosti.

Kristina se pojavila u ležernom modnom izdanju. Nosila je traperice, majicu s uzorkom Barbie te rozi sako. U ruci je držala parfem, a outfit je dodatno osvježila visećim naušnicama.

Kristina je Giuliana upoznala na jednom projektu na kojem su oboje surađivali. Par se vjenčao 2002. godine, a ubrzo su dobili i sina Marka, nakon čega se Kristina posvetila obitelji.

Kristina je glumila 2010. u seriji ‘Najbolje godine’. Ispričala je tom prilikom da ju je suprug podržao u njezinoj odluci da se okuša u glumi.

- Guiliano je jako ponosan na mene. On me ohrabrivao u tome da se okušam kao glumica i oduševljen je mojim prvim nastupom. A inače, oboje imamo stav da u životu treba sve iskušati i iskoristiti sve svoje talente - rekla je svojedobno za tportal. 1996. godine se pojavila u videospotu skupine Neki to vole vruće za pjesmu 'Opasan plan'.

Za Jutarnji list Giuliano je progovorio o tajni sretnog braka.

- I kad misliš da si u pravu, žena će biti u pravu. Točka. Baš sam dobre volje. Mislim da je to sve stvar volje za kompromisom - rekao je.

