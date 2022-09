Glamurozna filmska večer kod 'Mačka' povodom rođendana njegove majke Branke Grubnić

Rođendanska filmska večer s najboljom osobom, mojom mamicom, napisao je ispod nove objave stilist Marko Grubnić (40), koji je majci Branki Grubnić pripremio glamuroznu zabavu za rođendan.

- Sretan rođendan Branka Grubnić. Ti si kraljica mog srca. Moji otkucaji srca. Volim te cijelim svojim srcem i trebam te cijelom svojom dušom. Hvala ti što si najbolji učitelj, zaštitnik, moja vodilja, najbolji prijatelj i fantastična mama...popis je beskrajan. Ti si moja inspiracija. Moja kraljica. Mjesec mojim zvijezdama. Ti imaš toliko talenata, a jedan od njih je to da me činiš najsretnijom i najvoljenijom osobom na svijetu, hvala ti za to. Dugujem ti sve što sam i nikada ti neću moći objasniti koliko te volim i poštujem. No, svaki dan ću se truditi pokazati ti to. Neka ti je najsretniji rođendan - dodao je Grubnić.

Slatkorječivi Marko, mami Branki je za rođendan, sad već tradicionalno, pripremio niz iznenađenja, a jedno od njih je i torta u obliku posude prepune kokica. Osim torte, pomno je uredio i stol za svečanu večeru. Bio je prepun svjećica i ukrasa koji su bili usklađeni s filmskom temom večeri.

Branka je, kao i Modni Mačak, na večeri bila glamurozno odjevena. Na sebi je imala svečanu crvenu haljinu s mašnom, koja joj je naglasila dekolte, i štikle u istoj boji. Grubnić je nosio crno odijelo s bijelom mašnom i crne cipele. Oboje su izgledali kao spremni za šetnju po crvenom tepihu.

Na objavi je u jednom danu dobio više od 1700 lajkova. Brojni pratitelji javili su mu se u komentarima i zaželjeli Branki sretan rođendan te poručili Grubniću da je 'sin za poželjeti'.

