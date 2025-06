Glavni glumac podijelio fotku: Evo kako izgleda novi He-Man

Film 'Masters of the Universe', odnosno 'Gospodari svemira', završio je sa snimanjem koje je krenulo u siječnju u Londonu. Glavni glumac Nicholas Galitzine, publici najpoznatiji po romantičnoj komediji 'The Idea of You', za kraj snimanja podijelio je fotografiju sebe u kostimu glavnog junaka He-Mana.

- Pa, to je to - završili smo s 'Masters of the Universe'. Bila mi je čast preuzeti odgovornost igranja Adama i He-Mana. To je bila uloga života i dao sam sve od sebe. Ne mogu vam još puno pokazati, ali iznimno sam ponosan na film koji smo napravili. Hvala našoj nevjerojatnoj glumačkoj postavi i ekipi na svoj uloženom trudu - napisao je glumac na Instagramu.

Film je režirao Travis Knight, a u kina bi trebao stići 5. lipnja sljedeće godine.

Galitzine glumi uz Camilu Mendes kao Teelu, Alison Brie kao Evil-Lyn, Jareda Leta kao Skeletora, Idrisa Elbu kao Duncana/Čovjeka u oklopu (Man-at-Arms) i Morenu Baccarin kao Čarobnicu (The Sorceress).

Detalji radnje još se drže u tajnosti, no očekuje se da će film pratiti mladog muškarca koji, otkrivši svoje tajno nasljeđe kao princ izvanzemaljskog planeta, mora pronaći čarobni mač i vratiti se kući kako bi zaštitio svoje kraljevstvo.

Mattel je lansirao 'Masters of the Universe' 1982. godine kroz liniju igračaka, nakon čega je uslijedio crtani serijal 'He-Man and the Masters of the Universe' od 1983. do 1985. godine. Franšiza danas uključuje brojne animirane serijale, linije igračaka, stripove, videoigre i knjige, kao i igrani film iz 1987. godine.