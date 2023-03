Glavnu glumicu serije 'The Last of Us' pitali kad kreće 2. sezona

Prva sezona serije The Last of Us je gotova, a gledatelje zanima koliko će dugo morati čekati nastavak. Ako je vjerovati nagađanjima glumice koja igra 'Ellie' to se i neće dogoditi tako skoro.

Foto: HBO

Bella Ramsey (19) nedavno se pojavila na emisiji The Jonathan Ross Show, u kojoj je dala komentar o tome kada će stići premijera za iduću sezonu serije. Ona nagađa da će snimanje novih epizoda početi ili krajem ove ili početkom iduće godine.

S obzirom na to, Bella pretpostavlja da ćemo drugu sezonu dobiti krajem iduće ili početkom 2025. godine.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Podsjetimo, nedavno su na konferenciji za medije izvršni producent Neil Druckmann i scenarist Craig Mazin implicirali kako će 'The Last of Us Part II' biti adaptiran u više sezona, stoga im možda treba više vremena da poslože tu veliku priču.

- Druga sezona će biti drugačija, kao što je i ova sezona drugačija od igre. Ponekad će to biti bitno drugačije, ponekad neke sitnice ali biti će drugačije sigurno - izjavio je Mazin tada.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

- Biti će svoja. Neće biti kopija igre, nego serija koju Neil i ja želimo napraviti – dodao je.

Foto: YouTube/screenshot

