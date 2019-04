'Glazba me drži i u 91. godini, ja živim da nasmijem publiku'

Bio je i ostao bard hrvatskog rocka, jazza i onog što bismo nazvali “zagrebačkim šlagerom”. Njegovo je ime sinonim za kvalitetu, a iako je u 91. godini, minimalno posustaje.

Njegovo je ime Stjepan Jimmy Stanić (90), gitarist, pjevač i kontrabasist. S obzirom na njegovu cjelokupnu purgerštinu te kajkavštinu što iz njega izvire, teško je zamisliti da je Stanić rođen u Dubrovniku, otkud mu je otac.

- Došao je u Zagreb i tu se upoznao s mamom - kaže Stanić, koji je u rodu i s proslavljenim slikarom Vojom Stanićem. Nije ime Jimmy dobio u rokerskim ili glazbenim krugovima. Bio je mamina maza, ona ga je zvala Mimi, dok se stariji brat nije pobunio da je to “ženskasto” ime i prozvao ga Jimmy po nekom liku iz kaubojskog filma koji je tad bio popularan.

Foto: Marko Ercegović



I oni koji ne znaju za lik i djelo Jimmyja Stanića, za to da svira od šezdesetih, surađuje s najvećima poput Nikice Kalogjere i da je legenda domaće glazbe, znaju za besmrtne stihove pjesama poput “Moja kobila Suzi” i “Dimnjačar”.

Za sebe Stanić kaže da 'nije šansonijer nego da je šlagerist koji pjeva pjesme iz boljih vremena'. Zanimljivo je da ga sluša sve više mladih, valjda kao protutežu generičkom istočnjačkome melosu koji ne popušta. Isti oni koji se dive vintage slikama starog Zagreba gdje fakini jurcaju gradom ili vreve na placu, a koje se dijele na društvenim mrežama, e ti su 'ponovno otkrili' Stanića, ali i još neke druge pjevače.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Za Jutarnji je rekao kako 'tekstove ja nisam pisao. Ili se prevelo neku stranu pjesmu na hrvatski ili je neko napisao tekst. Prevodio je Walter Neugebauer, slavni crtač, pionir našeg crtanog filma. Tu glazbu nitko više ne svira kod nas... osim - nas. Jedinstveni smo. U kvintetu su glazbenici: Igrec, Puljić, Vrandečić i Purić te dr. Reljić, on je urolog koji jako lijepo svira glasovir. Harmonikaš, zove se Grah, je sa svojom harmonikom povremeni gost.'

Iako kaže da 'novih stvari više nema', Stanić je 2018. ušao u studio i snimio duet s Juricom Popovićem 'Tri brata', što je prigodno jer je on najmlađi od četvero braće Stanić. Nastupa dva, tri puta na mjesec. Od Histriona do ultimativno alternativne Močvare. Navodno da mu je davno gatara u Bosni prorekla da se glazbom neće obogatiti, ali da će 'uvijek nešto kapati'.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sa suprugom Barbarom je u braku od 60. godine, a prije toga su 'hodali' 13 godina. Velika je to ljubav i ne možete naći intervju novijeg datuma u kojem Stanić ne spominje suprugu s kojom često nastupa, a koja je bila i inspiracija za neke pjesme.

- Barbara je jedna od sedam sestara u familiji u kojoj se stalno nešto pjevalo. Zapjevala mi je pjesmu: ‘Bila jednom jedna gospa Jela, svoju peć je popraviti štela...’ koju nisam prije čuo. Tak’ je nastala slavna pjesma ‘Dimnjačar’. Publika voli malo lascivne stvari... - kaže Stanić.

Za mnoge medije opetovano je rekao kako mu 'nikad nije dosta nastupa, za to živi'.

Foto: Marko Ercegović

- Ove druge dane provodimo lagano. Imamo vikendicu izvan Zagreba, tamo uvijek nešto čeprkamo, kopamo, ja stalno nešto farbam, zabijam čavle... Nije mi dosta glazbe, volim to, glazba me drži, a i ljudi to vole. Kad nas zovu da održimo koncert, znači da nas vole i žele čuti. Trudimo se, damo sve od sebe. Barbara i ja nastupamo zajedno, malo pričamo viceve, imamo i prateći bend s kojim dugo radim - kaže o svom kvintetu.

Ne voli, kaže, žalosne pjesme jer kao zabavljač živi za to da nasmije i oraspoloži publiku, a ne obrnuto.

Jedna od legendarnih anegdota je kako je Jimmy 1956. odsvirao kontrabas u orkestru legendarnog jazzera Dizzyja Gillespieja.

Foto: Denis Lončar/privatni album

- Dođe mi Milivoj Körbler, bio je najavljivač tamo, nagne se i šapne mi: ‘Čuj, hoćeš svirat?’. ‘Gdje’, pitam ja. On veli: ‘Tu’. ‘Zafrkavaš me? Pa imaš iza mene divne basiste Prohasku i Mrvicu...’ On mi odgovori: ‘Pitao sam ih, ne žele, ne usude se’. Onda sam pristao. Poznavao sam Dizzyjev repertoar. Odveo me Körbler u garderobu i rekao Dizzyju: ‘Doveo sam vam kontrabasista’. Dizzy je bio u bijelim gaćama i dao mi je nekakve male papiriće na kojima su bile note. Uglavnom, odsvirao sam. Dizzy je bio jako zadovoljan. Njihov basist je nestao, valjda se napio, pa me Dizzy pozvao na turneju - s njima - na koju Stanić nije otišao jer nije bio, kaže, 'u dobrim odnosima s vladom'.

Oduzeli su mu putovnicu jer ga je netko revno cinkao kad se naljutio što nema svirke na dan kad je umro Moša Pijade i da tko će to njima platiti. Ali, kaže, ne troši vrijeme na to da oko takvih stvari žali.