Glazbena diva Doris Dragović je najavila nove koncerte: 'Nema labavo, bit će jako zanimljivi...'

Omiljena pjevačica svih generacija, neponovljiva glazbena diva Doris Dragović (63) najavila je nove koncerte po hrvatskim gradovima. 'Bit će posebno zanimljivi zbog pozornica u tim gradovima - a to su Zadar, to je Rijeka i Osijek. To će biti lijepe, velike pozornice koje nisu zanimljive samo radi veličine nego jer se na njima može napraviti još malo dodatne čarolije s opremom, zvukom što je daleko najvažnije. Veselimo se tome! Dobili smo te lijepe pozive i odlučili napraviti sve te Arene', rekla je u eteru radija bravo!.

Slavonci će tako imati priliku s Doris uživati 19. listopada u osječkom Gradskom vrtu, Dalmatinci 23. studenog na Višnjiku u Zadru, a Riječani 6. prosinca u Dvorani Zamet.

Vlasnica jednog od najjačih i najljepših vokala hrvatske glazbene scene ni nakon četiri desetljeća karijere ne silazi s vrha, dokaz tome su i tri rasprodane zagrebačke Arene na kojima je publika s Doris u glas pjevala sve njezine hitove.

Foto: Jurica Cvitanić

Veliki spektakl ranije je najavljen za 4. kolovoza u pulskoj Areni.

- Vjerujem kako će nam to svima biti posebna večer, ona koju ćemo pamtiti i čuvati u srcu, baš se radujem - poručila je ranije obožavateljima putem bravo! radija, dok je danas otkrila:

Sve je još u ranim pripremama, bit će ovo radno ljeto, jer ljeto je pravo vrijeme za rad, a ja sam perfekcionist… Jako volim to što radimo i uživamo u svemu tome, pa onda valjda to uspijemo prenijeti ljudima… Nema labavo, nema, nema…

Pod zvjezdanim nebom, pjevat će se hitovi uz koje odrastaju generacije, poput 'Selim ti ja', 'Željo moja', 'Ti, Krivi ljudi', 'Zemlja i stina', 'Dajem ti srce', 'Marija Magdalena', 'Ljubav stara', 'Baklje ivanjske' kao i brojni drugi.

Foto: Mario Poje

Spektakularna ljetna večer zasigurno će, osim po vrhunskoj izvedbi, ostati upamćena i po intimnijoj atmosferi koja će omogućiti da do izražaja dođe emocija, odnosno poseban odnos Doris i njezine vjerne publike. Ništa manje ne očekuje se ni u ostatku Hrvatske.

Ulaznice za najavljene koncerte su dostupne putem bravo! aplikacije i web stranice.

Foto: PROMO