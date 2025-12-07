Glazbeni genijalac dugih 45 godina šuti o privatnom životu, često je poticao brojne glasine

Thomas Alan Waits rođen je 7. prosinca 1949. u Kaliforniji, gdje je i odrastao, a na sceni je od ranih 70-ih godina. Bob Dylan ga je inspirirao da se krene baviti glazbom te je počeo pjevati u klubovima koji su uglavnom bili poznati po folk glazbi. U Los Angeles se preselio 1972. godine, gdje je radio kao tekstopisac prije nego što je potpisao svoj prvi diskografski ugovor. Samo godinu kasnije objavio je debitantski album "Closing Time". Turnejama je obuhvatio SAD, Europu i Japan, a tek nakon toga je postigao veći komercijalni uspjeh.

Albumi "Small Change", "Blue Valentine" i "Heartattack and Vine" doživjeli su veliki uspjeh kod publike i kritike, a Waits je do početka 80-ih bio poznat po svom jedinstvenom eksperimentalnom rock zvuku i hrapavom glasu. Promijenio je glazbeni izričaj, a u to se vrijeme oženio te je promijenio i pristup intervjuima.

Naime, Tom Waits je 70-ih godina imao kratke veze s komičarkom Elayne Boosler, glumicom Bette Midler i glazbenicom Rickie Lee Jones, a 1980. je stao pred oltar s dugogodišnjom suradnicom Kathleen Brennan. Par još danas živi u Kaliforniji te zajedno imaju troje djece. Otkako su se vjenčali i dobili prvo dijete, privatnost je postala izrazito važna za slavnog glazbenika. U intervjuima nikada nije odgovarao na pitanja o privatnom životu, a kako bi sačuvao sve detalje od javnosti, nikada nije autorizirao niti jednu biografiju. Brojni novinari bili su uvjereni kako je Brenner inzistirala na zidu privatnosti, no par nikada ništa nije komentirao.

Waits je u Kathleen pronašao stabilnost koju je oduvijek želio, a na početku veze je komentirao kako ga je supruga "spasila". Nakon vjenčanja preselio se u New York jer je ocijenio da treba novi početak u svemu, a tamošnja scena mu je odgovarala. Redatelj Francis Ford Coppola nagovorio ga je nakon dvije godine da se vrati u Los Angeles te da radi glazbu za njegov film "One from the Heart". Glazbenik je priznao kako se nije odmah osjećao ugodno, no kasnije je snimio još nekoliko filmova s istim redateljem. Osim što je radio glazbu za njegove filmove, u njima je i glumio te je paralelno ostvario i karijeru na velikom platnu.

Kada je dobio prvo dijete otišao je na turneju, no nakon rođenja trećeg djeteta povukao se na neko vrijeme iz javnosti kako bi se posvetio obitelji. Mediji su u to vrijeme nagađali da je ozbiljno bolestan, a kružile su glasine i da se razveo. U tom je periodu surađivao s kolegama koje je cijenio, a privatni život i dalje nije komentirao.

Do danas je objavio brojna izdanja na kojima je uvijek predstavljao nešto novo, objavio je knjigu poezije te se periodički vraćao filmu. U ožujku 2011. primljen je u Rock and Roll Kuću slavnih. Glazbenik Neil Young, s kojim je Waits godinama surađivao, na svečanoj ceremoniji je onda rekao kako ne postoje riječi kojima bi ga mogao točno opisati. Naglasio je njegov talent, glazbenu širinu te spremnost za suradnju.

Između ostalih, Tom Waits je tijekom karijere pjesme pisao za Johnnyja Casha, Noru Jones, a njegove pjesme obradili su Bruce Springsteen, Rod Stewart i The Eagles.