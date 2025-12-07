Obavijesti

Tomislav Marić

ToMa želi na Euroviziju: ’Imam pjesmu koja je dostojna Dore...’

ToMa želi na Euroviziju: ’Imam pjesmu koja je dostojna Dore...’
Foto: Filip Gržinčić

U borbu za Eurosong ide s pjesmom 'Ledina', a već dugo mu je želja vratiti se na pozornicu najvećeg domaćega glazbenog festivala

Na Dori 2026. godine ToMa će se predstaviti pjesmom "Ledina", čime ostvaruje svoje dugo priželjkivano vraćanje na pozornicu najvećeg domaćega glazbenog festivala. Pravim imenom Tomislav Marić, na Dori je bio 2021. s pjesmom "Ocean of Love", kad je osvojio šesto mjesto.

- Obećao sam sebi povratak na Doru onog trena kad budem osjetio da imam pjesmu dostojnu takve manifestacije. I sad osjećam da je taj trenutak. Pjesmu 'Ledina' napisao sam s Janom Jakovljevim, dugogodišnjim suradnikom i prijateljem, zbog čega mi je odlazak na Doru ove godine još posebniji. Ovom pjesmom izlazim iz svih svojih dosadašnjih okvira te se nadam da će se publici svidjeti što smo im pripremili - izjavio je ToMa.

Foto: Ivana Dobrovoljec

Neki mu predviđaju vrlo dobar plasman, no nema smisla prejudicirati. Dok čeka nastup na Dori, ToMa je objavio pjesmu "Božić je", koju su opisali kao "toplu i emotivnu skladbu koja već na prvo slušanje budi osjećaje zajedništva, radosti i blage melankolije, karakteristične za ovo najljepše doba godine".

- Dugo sam htio objaviti božićnu pjesmu - otkrio je ToMa i dodao kako je "magija nastala onog trenutka kada su mu autori Nino Mujagić i Haris Rahmanović predstavili kompoziciju u kojoj je prepoznao sve što je ikad želio od blagdanske pjesme".

- 'Božić je' ima upravo sve što sam ikad htio u jednoj ovakvoj pjesmi. Nadam se da će ljudi osjetiti emociju koja me osvojila na prvo slušanje - rekao je pjevač.

BOGATI PROGRAM Doček Nove 2026. godine: Evo tko će sve nastupiti u Zagrebu
Doček Nove 2026. godine: Evo tko će sve nastupiti u Zagrebu

Istodobno završava svoj drugi studijski album, čiji se izlazak očekuje krajem veljače, te se priprema za veliki samostalni koncert u Tvornici kulture 18. travnja 2026. U međuvremenu ima i mnogobrojne nastupe, pa će 13. prosinca zapjevati u Šibeniku, sutradan u Varaždinu, 19. je u Karlovcu, a 26. prosinca bit će jedan od izvođača na koncertu Božić u Ciboni...

ToMa je u listopadu predstavio pjesmu koju je nazvao "O mrtvima samo najbolje".

- Više od dvije godine nakon što smo je napisali, sretan sam što konačno mogu objaviti ovu pjesmu. ‘O mrtvima samo najbolje’ je kompleksna pjesma, koja nije plitka niti jednostrana - objasnio je pjevač. 

