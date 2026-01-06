Obavijesti

U TRAVNJU

Glazbeni spektakl 'Sto romskih violina' dolazi u Split i Zadar

Glazbeni spektakl 'Sto romskih violina' dolazi u Split i Zadar
Remek-djela klasične glazbe i tradicionalna romska glazba na repertoaru su orkestra. Upisani su u Guinnessovu knjigu rekorda

Jedinstveni glazbeni spektakl upisan u Guinnessovu knjigu rekorda dolazi u Hrvatsku - Budimpeštanski romski simfonijski orkestar, poznat i pod nazivom "Sto ciganskih violina", nastupit će u Splitu i Zadru u sklopu međunarodne turneje. Publika u Splitu orkestar će moći čuti 10. travnja u dvorani Gripe, dok je 11. travnja zakazan koncert u Zadru, u dvorani Višnjik.

Ova jedinstvena glazbena formacija već više od 30 godina djeluje u formatu klasičnog simfonijskog orkestra i broji impresivnih 138 glazbenika, a to je čini najvećim romskim simfonijskim orkestrom na svijetu. Nositelj je prestižnih priznanja poput Nagrade za mađarsku baštinu i titule Hungaricum, a 2000. godine službeno je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda. Repertoar orkestra obuhvaća remek-djela klasične glazbe skladatelja poput Liszta, Bartóka, Kodályja, Hubayja, Erkela, Brahmsa, Čajkovskog, Sarasatea i Straussa, ali i autentičnu tradicionalnu mađarsku romsku glazbu, narodne melodije i pjesme koje publici donose snažno emotivno i energično iskustvo.

storyeditor/2026-01-06/PHOTO-2025-08-15-23-23-28.jpg
Foto: PROMO

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar nastupio je na više od tisuću koncerata diljem svijeta - od lokalnih kulturnih domova do najuglednijih svjetskih dvorana. Među brojnim uspjesima ističu se nastup na otvaranju Svjetske izložbe u Lisabonu pred 20.000 ljudi, nagrada na 45. Međunarodnom glazbenom festivalu u Kartagi te čak 55 koncerata u pariškom Théâtre des Champs-Élysées između 2002. i 2014. godine.

Do danas su objavili 21 CD i 5 DVD izdanja, od kojih su brojna stekla zlatne i platinaste naklade, a kroz vlastiti juniorski orkestar aktivno rade na očuvanju i prijenosu ove jedinstvene glazbene tradicije na nove generacije. Koncerti u Splitu i Zadru predstavljaju rijetku priliku da domaća publika uživo doživi svjetski priznati glazbeni fenomen koji spaja vrhunsku klasiku, virtuoznost i bogatu romsku tradiciju. Ulaznice su dostupne putem Eventim.hr. 

