Glazbeni svibanj Hrvatske glazbene mladeži: Događaji koji otvaraju vrata novoj sezoni

Krajem svibnja 2025., Hrvatska glazbena mladež (HGM) zaključuje proljetni dio godine i to na zaista glazbeno i kreativno bogat način, s tri iznimna događaja – ekološkim festivalom "Glazba za ekološki osviještene uši", međunarodnim koncertom orkestra Sveučilišta Notre Dame i vokalne skupine Freevoices te koncertom CEMAN orkestra - mreže muzičkih akademija centralne Europe. Sva tri događaja potvrđuju višeslojnu misiju HGM-a: povezati umjetnost, održivost, obrazovanje i mlade.

Upravo na temeljima tih vrijednosti HGM s ponosom najavljuje i novu sezonu 2025./2026., bogatu edukativnim programima, koncertima i projektima za djecu i mlade, realiziranu u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim institucijama. No, idemo redom...

Ovaj vikend, u petak 23. i subotu 24. svibnja 2025. godine, dvorište Pogona Jedinstvo (Trnjanska struga 34) pretvara se u zelenu oazu zvuka i edukacije. Prvo izdanje „zelenog“ festivala "Glazba za ekološki osviještene uši" predstavlja spoj glazbene izvrsnosti, održivosti i aktivizma. Program nudi niz besplatnih sadržaja: koncerte, radionice, instalacije, vrtne performanse, glazbu biljaka i gostovanja međunarodnih gostiju iz Damanhura poput vizionarke Tigrille Gardenie iz Italije.

Izvedbe zborova Le Zbor i Domaćigosti, instalacije učenika ŠPUD-a, Glazbena ograda Luka Veverca te radionice ZMAG-a i partnera, učinit će ovaj festival nezaboravnim iskustvom za sve uzraste. Festival je realiziran uz podršku Grada Zagreba, a organizira ga HGM u suradnji sa Zagrebačkim centrom za kulturu i mlade - Pogonom, Zelenom Mrežon Aktivističkih Grupa i Udrugom bivših učenika Škole Primjenjene Umjetnosti i Dizajna.

Također ovaj vikend, u subotu, 24. svibnja 2025. u 19:30 sati, Velika dvorana KD Vatroslava Lisinskog postaje pozornica susreta dvaju kontinenata. Orkestar prestižnog Sveučilišta Notre Dame iz SAD-a i talijanska vokalna skupina Freevoices dolaze pod okriljem produkcije We Are Singing, KD Lisinskog i HGM-a.

Na programu je sve – od američkog swinga i jazza do bezvremenskih pop hitova: ABBA, Lady Gaga, Glenn Miller, Fly Me to the Moon i When the Saints Go Marching In. Ovaj koncert nije samo hommage glazbenim žanrovima, već i proslava univerzalnosti i moći glazbe da povezuje kulture i generacije.

U okviru programa „Mladi za Mlade“, ovaj petak, 23. svibnja s početkom u 20 sati u Maloj dvorani V. Lisinski, koncert će održati CEMAN, međunarodni orkestar mladih glazbenika koji redovito nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Inicijativa je pokrenuta u suradnji s CEI (Central European Initiative) i Konzervatorijem za glazbu Giuseppe Tartini iz Trsta, a orkestar uključuje akademije iz Zagreba, Ljubljane, Beograda, Kišinjeva, Tirane, Banje Luke i drugih gradova regije.

Od debija 2018. godine do proljetne turneje 2024., orkestar je nastupao uz soliste poput Momchila Pandeva, Beatrice Fitocareve, Adelajda Zhurija, te pod ravnanjem dirigenata poput Jasenke Ostojić, Romola Gessija, Olsija Qinamija i Denisa Ceausova. HGM s ponosom nastavlja podržavati ovu jedinstvenu platformu koja mladim glazbenicima omogućuje profesionalno iskustvo i međunarodnu vidljivost.

Cijena ulaznice je 10 €, a za grupne dolaske (više od 10 osoba) iznosi 5 €. Ulazak je besplatan za pretplatnike HGM-a i korisnike Kulturnog pokaza.

Ovaj vrhunski glazbeni i kreativni vikend prava je uvertira u sezonu 2025./2026. koja donosi bogat mozaik glazbenih i edukativnih programa u suradnji s vodećim hrvatskim i međunarodnim institucijama.

U fokusu su:

Programi za najmlađe (npr. Đak veseljak i prometni znak, Miševi i mačke naglavačke, Peća i vuk),

Koncerti za mladu publiku (npr. Valentinovo s tamburom, Viva Verdi),

Ciklus „Mladi za mlade“ s vrhunskim mladim glazbenicima,

Jazz Lab i glazba u kvartovima,

Nagrada Ivo Vuljević za najistaknutije mlade glazbenike,

te suvremeni ples i likovno-glazbeni natječaji za djecu i mlade.

Poseban naglasak ove godine stavljen je na inkluzivne sadržaje za djecu i mlade s oštećenjem sluha – svi programi su prevedeni na znakovni jezik u suradnji s Hrvatskim društvom prevoditelja znakovnog jezika.