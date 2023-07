Glazbenica Lana S. o suradnji sa Zabranjenim pušenjem: Jedan od najljepših trenutaka u životu

Glazbenica i multiinstrumentalistica Lana Škrgatić, poznatija pod umjetničkim imenom Lana S., (42) nedavno je objavila novi singl na francuskom jeziku 'Je te veux', a otkrila nam je kako planira provesti ljeto te koje suradnje najviše pamti.

- Trenutno radim na novom, drugom albumu i jako se radujem i novim suradnjama koje će se naći na njemu. Ljeto je savršeno vrijeme za nove ideje, melodije i stvaranja, a mene kao kantautoricu to posebno inspirira. Uz glazbene projekte, nastupe i suradnje, radim i kao profesorica glazbene kulture u Američkoj Međunarodnoj školi u Zagrebu, gdje na jesen pripremamo novi međunarodni Rock band festival za srednje škole - otkrila nam je Lana.

Foto: PROMO

Lana će ljeto provesti u na turneji, a nada se da će se stići i odmoriti.

- Ovo ljeto je krenulo sa turnejom po Dalmaciji, promocijom novog singla 'Je te veux' i raznim nastupima. Cijelo ljeto nam je ispunjeno svirkama po cijeloj Hrvatskoj, a svakako bi istaknula koncert na prestižnom eventu 'Žena godine', nastup na 'Špancirfestu' i predstavljanje nove pjesme na kantautorskom festivalu u Zadru 'Stihovi i note'. Uz sve to, svakako se planiram i opustiti, kupati i napuniti baterije za nove izazove - rekla nam je.

Foto: PROMO

Lana se školovala u Engleskoj, a otkrila nam je koliko se tamošnje škole razlikuju od naših.

- Dobila sam stipendiju za prekrasnu 'The Purcell school of Music' u Londonu, i zatim za 'The Royal Conservatoire of Scotland', gdje sam magistrirala glazbu (pjevanje i flautu). Moram priznati da se te škole dosta razlikuju od Hrvatskih, jer sam bila u internatu, gdje je sve posvećeno glazbi, i bila sam okružena vršnjacima koji isto žive glazbu kao i ja...Isto tako sam paralelno učila nekoliko instrumenata i imala puno mogućnosti biti u raznim ansamblima, što mi danas puno pomaže u suradnjama, sviranju klavira, flaute, saksofona, pjevanja i improvizaciji uz Dj-e - ispričala nam je.

Lana nam je ispričala i koje suradnje najviše pamti.

- Suradnju sa Zabranjenim pušenjem pamtim po nekim od najljepših trenutaka na bini u životu! To je poseban bend, sa posebnim tekstovima i publikom gdje sam puno naučila i zaista sam uživala biti član tog benda gotovo 5 godina. Istaknula bi koncert u Skenderiji za 35 godina benda kao nešto doista posebno. Sa Crvenom Jabukom, Divljim Jagodama, Boris Novkovićem (55) i drugima sam surađivala na nekoliko koncerata i bilo je lijepo.