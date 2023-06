Tko je glazbenica sa fotografije? Objavile je slike iz mladih dana i emotivnu poruku: Budi sretna!

Pjevačica Ida Prester (44) objavila je fotografiju iz mladosti na kojoj, kažu brojni, izgleda neprepoznatljivo.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pripremamo kuću za uređenje. Prekopavam po uspomenama iz svoje stare djevojačke sobice i rješavam se nepotrebnog. Među ljubavnim pismima iz srednje škole, spomenarima i tekstovima omiljenih pjesama, naiđem na ovu poruku samoj sebi iz 1995. Tko zna kakve brige su tad bile u glavi ove 16-godišnjakinje...- napisala je Ida uz fotografiju na kojoj pozira sa smiješkom.

Foto: Instagram/Ida Prester

- Evo 30 godina kasnije i dalje na istom zadatku. Samo hrabro, mala, bit će sve ok... - dodala je Ida.

'Prelijepo', 'Wow', 'Predivna', bili su samo neki od komentara.

Ida je uz fotografiju objavila i poruku koju je davne 1995. godine napisala samoj sebi.

Foto: Instagram/Ida Prester

- Poruka samoj sebi: Budi sretna! Ida, 5.9.1995. - napisala je pjevačica.

Inače, pjevačica je nedavno objavila i novu pjesmu '70' u kojoj progovara o tome koliko se žene boje godina i starosti - potpuno nepotrebno.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

- Znaš ono kad te pitaju koliko imaš godina pa kažu žene to se dame ne pita, zašto se ne pita? Zašto je to neka sramota reći, nije starenje sramota, starenje je privilegija ako uspiješ ju doživjeti. Vidim te klinke već s dvadeset godina su u paranoji kako će one izgledati. Te bore, to je nešto grozno, toga se treba sramiti, rekla je tada za InMagazin.