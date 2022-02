Ususret ovogodišnjem proglašenju nominacija nagrade 'Porin', vodeći glazbenici među kojima su neki od dobitnika ove nagrade za životno djelo, napisali su svoja razmišljanja kao svojevrsnu peticiju koja je upućena prvenstveno Upravnom odboru nagrade „Porin'', predstavnicima medija, ali i hrvatskoj javnosti pa vam u nastavku prenosimo njihova razmišljanja.

Pismo prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Potaknuti prijedlogom Veljka Despota, jednog od dobitnika „Porina“ za životno djelo, ujedno i jednoga od trojice začinjavaca, uz idejnog pokretača nagrade Zrinka Tutića i Dražena Vrdoljaka, prvog glavnog tajnika „Porina“, javljamo se sa željom da vas, kao najodgovornije za upravljanje i provedbu strukovne nagrade „Porin“ upoznamo s našim mišljenjem do kojega vam je sigurno stalo. Naime, kao dobitnici „Porina“ za životno djelo, za profesionalnu posvećenost glazbi koju je naš poziv prepoznao i nagradio, osjećamo potrebu da izrazimo žaljenje da je „Porin“ već nekoliko godina bez izdavača, bez diskografa koji su bili njegov neodvojivi dio, a i danas su prema propozicijama presudan faktor za konkuriranje u „Porinu“. Nama nije poznat razlog razlaza ili da upotrebimo mekšu riječ razmimoilaženja, odnosno činjenice da diskografa nema u upravi i provedbi „Porina“, no mišljenja smo da bi za ukupnost naše glazbene scene bilo izuzetno važno da se svi nekadašnji sudionici, strukovne udruge skladatelja, izvođača, diskografa i HRT, okupe i rekonstruiraju provedbu „Porina“. Ovaj poziv upućujemo svima spomenutima u prethodnoj rečenici jer nam je važno da naša najprestižnija strukovna nagrada ima u svojim upravnim i provedbenim tijelima sve ključne čimbenike glazbene industrije. Uz sudjelovanje diskografa s kojima radimo i uz koje je vezana i naša kreacija i egzistencija, mišljenja smo da „Porin“ samo dobiva i to višestruko te podsjećamo da je izvorno ime ove naše, nama posebno značajne nagrade bilo „Diskografska nagrada Porin“. Nadamo se da ćete ovu inicijativu na međusobni otvoreni i kolegijalni razgovor prihvatiti kao poziv koji smjera dobrobiti hrvatske glazbe.

S poštovanjem,

U potpisu:

Veljko Despot, Siniša Škarica, Hrvoje Hegedušić, Drago Diklić, Josipa Lisac, Croatia Records, Vojno Kundić, Gabi Novak, Zrinko Tutić, Ibrica Jusić, Dubravko Majnarić.