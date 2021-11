Frontmen grupe Pavel, Aljoša Šerić (45) prošli tjedan je na društvenim mrežama podijelio sreću zbog rođenja kćerkice Ave, a potom mu je Facebook trajno ugasio račun pod nevjerojatnom optužbom da je islamistički agitator. Naime, pjevaču je netko hakirao njegov račun, a bez obzira na njegove brojne e-mailove i molbe, nitko mu se nije javio iz Facebook administracije.

POGLEDAJTE VIDEO:

– Na Facebooku sam bio od 2008. godine, i sve je bilo dobro do 18. studenoga, kada mi je odjednom stigla poruka da mi je račun blokiran jer sam dijelio nedopušteni materijal. Odmah sam se žalio i poslao im preslik svoje osobne karte, kako bih im dokazao da sam to ja. Međutim, odjednom na profilu više nije bilo moje fotografije, i pojavila su se arapska slova. Ubrzo mi je profil vraćen, no onda su se nastavile događati čudne stvari. Budući da sam administrator stranice grupe Pavel, shvatio sam da mi je netko tamo preko Paypala potrošio 400 eura za reklamu. Tada sam dobio obavijest kako mi je profil trajno uklonjen – ispričao je Aljoša za Večernji list.

Glazbenik je nakon toga kontaktirao Paypal, koji mu je odmah izašao u susret i sredstva će mu biti vraćena. No, od Facebooka ni traga ni glasa.

– Pisao sam na desetak e-mail adresa, na sve koje sam uspio pronaći. No, čini se da jednostavno ne možete doći ni do koga u Facebooku, nema čak ni broja telefona koji bi se mogao nazvati. Doznao sam kako je sličan problem imalo dosta ljudi širom svijeta. Jedan mi je čovjek kazao kako je njemu uspjelo doći do njih tako što je kupio njihove virtualne naočale, s kojima je moguće žaliti se da vam ne radi Facebook račun – priča Šerić, kojem su tako otišle brojne privatne uspomene i fotografije koje je skupljao proteklih 13 godina.

– Ma najgore mi je zbog brojnih fotografija koje sam sad izgubio. Inače, blokirali su mi i IP adresu, tako da ne mogu ni otvoriti novi račun. Po njima sam terorist kojem više nema pristupa Facebooku. Stvarno mi nije jasno kako se to dogodilo jer sam imao dva sloja zaštite, a uopće mi nije došla obavijest da se netko drugi spojio na moj račun. Srećom, barem supruga ima i dalje svoj račun pa može administrirati stranicu Pavela – rekao je Šerić i dodaje kako jedna tvrtka u Srbiji koja se bavi vraćanjem izgubljenih Facebook računa.