Gledali smo gangstersku seriju 'This City is Ours': Definitivno jedna od boljih ove godine

This City Is Ours: BBC iPlayer

OCJENA: 8/10

Sean Bean, jedan od meni najdražih britanskih glumaca (a definitivno spada u vrh britanske glumačke scene), ima tu sreću da najbolje uloge ostvaruje u nekim od najboljih serija i filmova (Ned Stark u “Game of Thrones”, Boromir u “Lord of the Rings”, poduzetnik pedofil u “Red Riding”). Ujedno ima nesreću da njegov lik umire na kraju prve sezone, na početku filma, nakon jedne ili dvije epizode... U seriji “This City Is Ours” uspio je “izdržati” čak pune dvije epizode, ali kao i u prethodnim naslovima, njegova uloga obilježila je cijelu seriju i, rekao bih, nadmašila one koji su “preživjeli” od početka do kraja.

U odličnoj gangsterskoj seriji on glumi svrgnutog, ubijenog, gangsterskog “pater familiasa” i njegova uloga, iako prestaje gotovo pa na početku, obilježit će cijelu seriju. Druga stvar koja će obilježiti seriju jest - Liverpool. Gangsteri su iz Liverpoola, lučkoga grada koji sve češće dobiva zasluženo mjesto na malim (i velikim) ekranima. Osebujni liverpulski podzemni svijet seriju čini ne samo originalnijom, stvarnijom i životnijom nego joj daje i pomalo egzotični štih.

Foto: James Stack

Ono što su autori serije jako dobro napravili (za razliku od, primjerice, serije Guya Ritchieja “The Gentlemen” koja gangstere karikaturizira da bi on sam ispao kul, a zapravo ispada prilični rasist i snob) svojim su likovima, ma kako bizarni i okrutni bili, sačuvali autentičnost i dostojanstvo. Ništa im nisu oprostili, ništa nisu uljepšavali, nimalo ih nisu štedjeli, ali ni u jednom trenutku ih nisu ni ismijavali, a kamo li se držali neke “von oben” moralne pozicije.

Serija počinje nestankom velike pošiljke kokaina i spletkom unutar obitelji, ili od konkurencije, zbog koje je pošiljka nestala i obitelj, firmu, dovela u probleme sa svojim južnoameričkim dobavljačima. Nestanak pošiljke dovodi do borbe za mjesto na čelu organizacije, “pater familias” (Sean Bean) jasno daje znakove da se želi povući i umiroviti, a prirodni nasljednik mu je najsposobniji član njegove organizacije, koji uglavnom drži sve konce u svojim rukama, ali nestankom pošiljke za šefa se pokušava nametnuti njegov prilično nesposoban sin.

Foto: PROMO

Sam zaplet podsjeća na mnoge serije slične tematike (primjerice, bitno lošiji “Gangs of London”), ali to joj nije mana nego vrlina. Jer kao što bi rekao Tolstoj, sve sretne obitelji izgledaju isto, a svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način, pa se borba za prevlast u gangsterskoj obitelji uvijek može ispričati na nov i svjež način. Drukčije. Ova serija definitivno je istodobno i drukčija i ista.

Foto: PROMO

Drukčija je jer teži autentičnosti, gotovo se može osjetiti smrad liverpulske luke koji izbija s ekrana, a i zato što je priča prožeta “normalnim” problemima koji muče obične ljude (zasnivanje obitelji, sukob između posla i težnje za obiteljskim životom itd.). Pritom se priča ne razvodnjava, ne odlazi u jeftina rješenja, pametno i logično se zapliće i prilično logično raspliće te pritom autorima ne pada na pamet da išta zaslade nego jedan gorki kraj pretpostavljaju drugom. Definitivno jedna od boljih serija ove godine.