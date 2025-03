Pogledali smo seriju o kojoj svi pričaju: 'Adolescence' je vrlo dobra, ali pohvale su pretjerane

Jako dobra, ako ne i odlična, britanska mini-serija o obitelji koja se suočava s optužbom da je njezin 13-godišnjak brutalno ubio vršnjakinju. Serija je jako, jako dobra, ali treba reći da su pohvale na njezin račun, “buzz” koji je nastao oko nje, pohvale koje pršte sa svih strana, u najmanju ruku pretjerane. Gledatelju će to stvoriti prevelika očekivanja.

Serija "Adolescence" je stvarno jako dobra, ali nije riječ o remek-djelu. Mučna tematika obrađena je na ozbiljan način - što se također ističe kao nevjerojatna vrlina serije, gotovo pa čudo, ali postoji barem nekoliko serija koje su istu tematiku obradili mnogo prije i mnogo uspješnije, primjerice, odlična izraelska serija “Black Space”.



Dakle, jednoj “običnoj” obitelji (majka, otac, tinejdžerska kći i dječak adolescent) u ranu zoru u kuću upadaju do zuba naoružani specijalci i odvode 13-godišnjeg dječaka pod optužbom da je brutalno izmasakrirao vršnjakinju. Dalje će se serija baviti uglavnom jednim od aspekata onoga što se događa s dječakom u istrazi, s njegovim vršnjacima u školi te s njegovom obitelji. Da ne bude zabune, nema tu nekih obrata, serija uglavnom prati likove i kako se taj događaj prelama preko njih. Nekima će to biti možda dosadno, ali rekao bih da je to ipak više vrlina nego mana serije. Bavi se teškim temama i na njih pokušava polako i staloženo (nažalost, i ne osobito uspješno) dati odgovore.

Odmah treba reći da je jedna od glavnih vrlina serije fenomenalna gluma, prije svega Stephena Grahama (koji je ujedno i jedan od producenata i kreatora serije), ali od njega se to, rekao bih, i očekuje. Ustvari, ne mogu se sjetiti serije ili filma (a stvarno je nevjerojatno radišan glumac) u kojem on nije u najmanju ruku jako dobar, a u većini slučajeva odličan. Već samo zbog njega isplati se gledati ovu seriju, ali i druge u kojima on glumi. Osim njega gotovo da nema slabe uloge, ali Owen Cooper koji glumi dječaka, a to nije nimalo laka uloga za jednog, i dalje dječaka, odradio je veličanstven posao. Ustvari, u seriji nema loše uloge niti slabog dijaloga.



Pa što onda nije dobro? Ako seriju već svi hvale?

Pa ustvari nedostaje napetosti, nedostaje priča, nedostaje jasnoće... Serija zapravo ne zna točno koju priču priča - priču o raspadu obitelji, priču o nerazumljivom svijetu tinejdžera gdje na svakom koraku vreba opasnost, a odrasli ga toliko ne poznaju i ne razumiju da, eto, spavaju pod istim krovom s nekim tko već sutra može postati ubojica. Ako je o tome riječ, slabo je objašnjeno, potkrijepljeno, iako su posljedice vrlo dobro obrađene.

Naime, nikad u povijesti čovječanstva roditelji nisu dovoljno poznavali svoju djecu u toj dobi, njihove običaje, njihovu “supkulturu”, okrutnost… Ni njihovi (naši roditelji) nisu znali kakve sve opačine mi radimo i što se krije iza nekih nevinih igara. Ali uz svu krivnju koju internet i mreže nose, nitko ili malo tko je postao ubojica. Kao i danas.

Oni koji to nose u sebi, nosili su to u sebi i prije sto godina i danas. I taj dio priče - pokušaj da se objasni što je dovelo do svega što se dogodilo, da se nađe neko opravdanje, neka uzročno-posljedična veza, ustvari je najslabiji dio serije. I još je gore to što se obožavateljima čini da je najbolji. Teška pitanja imaju teške odgovore koji su u pravilu jednostavni. Ali ih je teško čuti, a ova serija se samo pretvara da ih nudi.

