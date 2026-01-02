Gledali smo seriju 'Čovjek protiv bebe': Scenaristi su izgubili kontrolu nad glavnim likom

Čovjek protiv bebe/NETFLIX;

OCJENA: 5/10

Kad su Rowana Atkinsona 2012. pitali hoće li snimati nove serije i filmove o svom najpoznatijem komičnom junaku, Mr. Beanu, bio je suzdržan i na kraju izjavio da to ne bi bilo pametno. "Osim činjenice da vam fizičke sposobnosti počinju opadati", rekao je, "mislim da kad je netko djetinjast u pedesetima, to postaje pomalo tužno. Morate biti oprezni".



Deset godina kasnije Atkinson nije bio oprezan, zaboravio je što je tad rekao i, kad je već bio u šezdesetima, stvorio je novi lik, koji je, poput Beana, djetinjast, ali je otužan, neuvjerljiv i, što je najgore, nije smiješan. Zove se Trevor Bingley, ima ženu i odraslu kćer, radi kao kućepazitelj, nema novca i, za razliku od Mr. Beana koji uopće nije govorio, bez prestanka govori sa svima o svemu. Taj se lik premijerno pojavljuje 2022. u Netflixovoj komičnoj seriji "Čovjek protiv pčele" u kojoj neki mladi bračni par povjeri održavanje svoje dragocjene i supermoderne kuće Trevoru Bingleyu, a to izgleda kao da dvoje mladih s malo mozga povjere sve što imaju najglupljem i najnesposobnijem čovjeku bez mozga. Kao da djetetu date neprocjenjivo vrijedne kineske vaze stare tisućama godina da ih baca i razbija po sobi. Je li to smiješno? Nije. U toj se seriji Trevor bori sa pčelom i, pokušavajući je ubiti, uništava kuću.

To nije bilo smiješno, no ono što gledamo u Atkinsonovoj novoj komičnoj seriji, "Čovjek protiv bebe", još je tužnije. Naslov nema nikakve veze sa samom serijom jer se Trevor Bingley ne bori protiv bebe, kao što se u prvoj seriji borio protiv pčele, nego pazi na nju poput najnježnijeg tate. Sve se zbiva u vrijeme božićnih blagdana i sve nevolje s kojima se junak suočava moraju forsiranim mimohodom nespretno smišljenih i predvidljivih situacija završiti za sretnim božićnim stolom, gdje se na gozbi dostojnoj pet Michelinovih zvjezdica nađu sva lica serije. Svi sretni, beba najsretnija, a Trevor Bingley je svemoćni božićni superjunak koji može sve, iako je djetinjast, nespretan, naivan i ima sedamdeset godina.



Sve to počinje u nekom provincijskom gradiću u kojemu je Bingley kućepazitelj u osnovnoj školi. Voditeljica škole sa smiješkom mu pred Božić daje otkaz, ispija piće i želi sretne blagdane. Bingley nema novca, a njegova žena i kći idu se provoditi na Barbados. Odluči zaraditi novac za njihov provod. Na božićnoj dječjoj predstavi Bingley radi sve, a tu je i beba koju je našao pred školskim vratima i koja je u predstavi mali Isus u jaslicama. Do kraja serije ne sazna se čija je beba i svi je zovu Beba Isus.Bingley dobije posao čuvanja raskošne kuće u Londonu i mora ići s bebom u grad jer je jedini koji se o njoj može brinuti. I tad počinju problemi koji bi trebali biti smiješni, a nisu, jer pisci scenarija, sam Rowan Atkinson i William Davies, gube kontrolu nad glavnim likom i njegovim nevoljama.

U jednoj je sceni nemoćan, u drugoj svemoćan. Ne zna najobičnije stvari, a onda gledamo kako majstorski diže ogroman božićni bor ili kupuje tone namirnica koje ulicom vuče u karavani kolica i zatim pripremi takav raskošan božićni stol kakav imaju kraljevi i bogataši. Tko je Trevor Bingley, pitamo se i zašto bi trebao biti smiješan kad, na primjer, sa sobom po peti put nosi pseći izmet u vrećici jer je u izmetu žeton, a jedino njime može otvoriti supermoderni lift kuće na koju pazi. Bingley je toliko kontradiktoran lik da se serija trebala zvati "Čovjek sam protiv sebe".

Mr. Bean nije bio takav i zato nas i danas, nakon 35 godina, nasmijava. Bean je simpatičan, sebičan, zloban, često zlurad i podao, ali je, kako kaže sam Atkinson, "dijete u tijelu odraslog čovjeka", a djeca su neodoljiva iako su potpuno neodgovorna, mali anarhisti. Zanimljivo je da je sam Rowan Atkinson, tvorac "Čovjeka protiv bebe" i Trevora Bingleya, izjavio da nije bio sretan na snimanju "Čovjeka protiv bebe" i da nema nijedne scene te serije u kojoj se osjećao dobro i bio zadovoljan. Kao da je daroviti tvorac Mr. Beana znao da ono što danas radi nije dobro.

Ali tu su ugovori s Netflixom, očekivanja publike širom svijeta (i u Hrvatskoj, gdje je serija hit) i obveze sponzorima čije navodno loše čokolade Bingley u seriji reklamira kao jako fine, kao i tisuću drugih, najviše financijskih, nevolja o kojima nemamo pojma, a s kojima se suočavao i sam Atkinson. A nije imao kreativnog partnera poput genijalnog Richarda Curtisa, scenarista komedija "Četiri vjenčanja i sprovod" i "Notting Hill", koji mu je stvarao najbolje epizode "Crne guje" i "Mr. Beana".