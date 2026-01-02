Obavijesti

Gledali smo seriju 'Čovjek protiv bebe': Scenaristi su izgubili kontrolu nad glavnim likom

Piše Živorad Tomić,
Čitanje članka: 3 min
Trevor Bingley je toliko kontradiktoran lik da se serija trebala zvati 'Čovjek sam protiv sebe', ali tu su ugovori s Netflixom, očekivanja publike širom svijeta (i u Hrvatskoj, gdje je serija hit)...

OCJENA: 5/10

Kad su Rowana Atkinsona 2012. pitali hoće li snimati nove serije i filmove o svom najpoznatijem komičnom junaku, Mr. Beanu, bio je suzdržan i na kraju izjavio da to ne bi bilo pametno. "Osim činjenice da vam fizičke sposobnosti počinju opadati", rekao je, "mislim da kad je netko djetinjast u pedesetima, to postaje pomalo tužno. Morate biti oprezni".

Deset godina kasnije Atkinson nije bio oprezan, zaboravio je što je tad rekao i, kad je već bio u šezdesetima, stvorio je novi lik, koji je, poput Beana, djetinjast, ali je otužan, neuvjerljiv i, što je najgore, nije smiješan. Zove se Trevor Bingley, ima ženu i odraslu kćer, radi kao kućepazitelj, nema novca i, za razliku od Mr. Beana koji uopće nije govorio, bez prestanka govori sa svima o svemu. Taj se lik premijerno pojavljuje 2022. u Netflixovoj komičnoj seriji "Čovjek protiv pčele" u kojoj neki mladi bračni par povjeri održavanje svoje dragocjene i supermoderne kuće Trevoru Bingleyu, a to izgleda kao da dvoje mladih s malo mozga povjere sve što imaju najglupljem i najnesposobnijem čovjeku bez mozga. Kao da djetetu date neprocjenjivo vrijedne kineske vaze stare tisućama godina da ih baca i razbija po sobi. Je li to smiješno? Nije. U toj se seriji Trevor bori sa pčelom i, pokušavajući je ubiti, uništava kuću.

First look at upcoming new TV series 'Man vs Baby'
To nije bilo smiješno, no ono što gledamo u Atkinsonovoj novoj komičnoj seriji, "Čovjek protiv bebe", još je tužnije. Naslov nema nikakve veze sa samom serijom jer se Trevor Bingley ne bori protiv bebe, kao što se u prvoj seriji borio protiv pčele, nego pazi na nju poput najnježnijeg tate. Sve se zbiva u vrijeme božićnih blagdana i sve nevolje s kojima se junak suočava moraju forsiranim mimohodom nespretno smišljenih i predvidljivih situacija završiti za sretnim božićnim stolom, gdje se na gozbi dostojnoj pet Michelinovih zvjezdica nađu sva lica serije. Svi sretni, beba najsretnija, a Trevor Bingley je svemoćni božićni superjunak koji može sve, iako je djetinjast, nespretan, naivan i ima sedamdeset godina.

Sve to počinje u nekom provincijskom gradiću u kojemu je Bingley kućepazitelj u osnovnoj školi. Voditeljica škole sa smiješkom mu pred Božić daje otkaz, ispija piće i želi sretne blagdane. Bingley nema novca, a njegova žena i kći idu se provoditi na Barbados. Odluči zaraditi novac za njihov provod. Na božićnoj dječjoj predstavi Bingley radi sve, a tu je i beba koju je našao pred školskim vratima i koja je u predstavi mali Isus u jaslicama. Do kraja serije ne sazna se čija je beba i svi je zovu Beba Isus.Bingley dobije posao čuvanja raskošne kuće u Londonu i mora ići s bebom u grad jer je jedini koji se o njoj može brinuti. I tad počinju problemi koji bi trebali biti smiješni, a nisu, jer pisci scenarija, sam Rowan Atkinson i William Davies, gube kontrolu nad glavnim likom i njegovim nevoljama.

Rowan Atkinson
U jednoj je sceni nemoćan, u drugoj svemoćan. Ne zna najobičnije stvari, a onda gledamo kako majstorski diže ogroman božićni bor ili kupuje tone namirnica koje ulicom vuče u karavani kolica i zatim pripremi takav raskošan božićni stol kakav imaju kraljevi i bogataši. Tko je Trevor Bingley, pitamo se i zašto bi trebao biti smiješan kad, na primjer, sa sobom po peti put nosi pseći izmet u vrećici jer je u izmetu žeton, a jedino njime može otvoriti supermoderni lift kuće na koju pazi. Bingley je toliko kontradiktoran lik da se serija trebala zvati "Čovjek sam protiv sebe".

Rowan Atkinson
Mr. Bean nije bio takav i zato nas i danas, nakon 35 godina, nasmijava. Bean je simpatičan, sebičan, zloban, često zlurad i podao, ali je, kako kaže sam Atkinson, "dijete u tijelu odraslog čovjeka", a djeca su neodoljiva iako su potpuno neodgovorna, mali anarhisti. Zanimljivo je da je sam Rowan Atkinson, tvorac "Čovjeka protiv bebe" i Trevora Bingleya, izjavio da nije bio sretan na snimanju "Čovjeka protiv bebe" i da nema nijedne scene te serije u kojoj se osjećao dobro i bio zadovoljan. Kao da je daroviti tvorac Mr. Beana znao da ono što danas radi nije dobro.

Ali tu su ugovori s Netflixom, očekivanja publike širom svijeta (i u Hrvatskoj, gdje je serija hit) i obveze sponzorima čije navodno loše čokolade Bingley u seriji reklamira kao jako fine, kao i tisuću drugih, najviše financijskih, nevolja o kojima nemamo pojma, a s kojima se suočavao i sam Atkinson. A nije imao kreativnog partnera poput genijalnog Richarda Curtisa, scenarista komedija "Četiri vjenčanja i sprovod" i "Notting Hill", koji mu je stvarao najbolje epizode "Crne guje" i "Mr. Beana".

