Prošlo je četrdeset godina od 'Crne guje'. Robinson ih želi opet okupiti, evo gdje su danas

Prošlo je četrdeset godina od BBC-eve humoristične serije 'Blackadder' poznatije kao 'Crna Guja' koja se emitirala od 1983. do 1989. godine. Zvijezda serije, Tony Robinson (76) nedavno je izjavio kako bi se ekipa mogla opet okupiti, kako navodi The Independent.

Robinson je glumio Baldricka, a prošlog je mjeseca ponovo utjelovio tu ulogu kako bi pročitao 'priču za laku noć za odrasle' koju je producirao tim CBeebies za Comic Relief.

Gostujući u emisiji Lorraine u ponedjeljak rekao je da će sigurno postojati neki način za proslavu velike obljetnice.

- Sve što ću reći je da svi vole slaviti 40. obljetnicu, zar ne? Dakle, mora postojati neki novi način na koji možemo proslaviti naš 40. rođendan, zar ne? - poručio je Robinson.

Povijesnu komediju napisali su Richard Curtis (66) i Rowan Atkinson (68) koji je svima najpoznatiji po ulozi 'Mr. Beana'.

Rowan je nakon 'Crne guje' niz godina nasmijavao publiku kada je utjelovio poznatog lika, a kasnije su ga gledatelji mogli vidjeti i u ulozi špijunskog agenta 'Johnnyja Englisha'.

Najnovija uloga Atkinsona je ona u Netflixovoj seriji 'Čovjek i pčela' u kojoj glumi oca koji se kod kuće bori s novim insektima.

Uz Atkinsona ulogu u humorističnoj seriji imao je i Hugh Laurie (63), lice koje definitivno svi pamte kao poznatog doktora u seriji 'House' snimanoj od 2004. do 2012. godine. Sa svojom suprugom Jo Green ima troje djece Charlesa (34), Williama (32) i Rebeccu (29). Živjeli su u Londonu, ali su se preselili u Los Angeles.

S kolegicom Emmom Thompson (63) ponovo se sastao u novoj seriji koju je glumac sam napisao i režirao. Radi se o drami Agathe Christie pod nazivom 'Why Didn't They Ask the Evans?', a prošle je godine u travnju izašla prva sezona.

Podsjetimo, prije osam godina kada se pričalo o ponovnom okupljanje ekipe, Robinson je rekao da je jedini problem velika plaća Hugha.

- Čini mi se da će jedini problem biti plaća Laurieja. On je sad velika zvijezda u SAD-u. Ili bi barem tako htio misliti - objasnio je jednom prilikom glumac.

S druge strane, njegov kolega, glumac Stephen Fry (65) poznat je kao narator audio knjiga poznate franšize 'Harryja Pottera', a nedavno je objavljeno i kako će voditi britansku verziju televizijskog kviza 'Jeopardy', kako navodi Variety.

Stephen je od 2015. godine u braku s komičarom Elliotom Spencerom (35), a s obzirom na veliku razliku u godinama naišli su na kritike, no to im ne smeta jer Elliot je jednom prilikom rekao da mu to nimalo ne smeta.

Tri godine nakon vjenčanja, glumac je objavio kako mu je dijagnosticiran karcinom prostate, ali su ga na vrijeme otkrili. Međutim, prolazio je kroz teško razdoblje i nikako to nije mogao shvatiti.

- Rak je samo nešto što zvoni u tvojoj glavi. 'Imam rak'. Išao sam naokolo govoreći sam sebi: 'Stephene, ti nisi tip osobe koja dobiva rak' - izjavio je jednom prilikom.

Ekipi se u 'Crnoj guji' pridružila i glumica Miranda Richardson (65) kada je utjelovila ulogu kraljice Elizabete I.

Ona je osvojila nagradu za najbolju sporednu ulogu 1993. godine, a bila je nominirana i za nagradu 'Olivier' 1988. u kategoriji najbolje glumice.

Za svoju ulogu 'Ingrid' u romantičnoj drami 'Damage' osvojila je također nagradu za najbolju glumicu, a glumila je u 'Merlinu', 'Harryju Potteru', 'The Crying Game' i 'Snjeguljici'.

