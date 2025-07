Gledali smo 'Studio': Serija ne štedi nikog i ništa u Hollywoodu

OCJENA: 8/10

(Studio/APPLE TV +)

Prva sezona od deset epizoda serije “Studio” pruža nam komičan, satiričan, kritičan, mračan, bezobrazan i emotivan pogled u produkcijsku utrobu današnjeg Hollywooda. Autori serije, glumac, scenarist, producent, redatelj i komičar Seth Rogen te njegov suradnik, scenarist, producent i redatelj, Evan Goldberg, poznati su po zajedničkim projektima na filmu i televiziji, a njihov stil karakteriziraju komedija, satira i često drska tematika.

“Studio” je serija koja ne štedi nikog i ništa u današnjem Hollywoodu, ali to radi s ljubavlju jer tvorci serije rade komediju o sebi, a nitko, pa čak ni oni najgori, nije toliko nenormalan da sebe barem malo ne voli. Riječ je hvaljenoj seriji za koju kritika tvrdi da je komedija godine i dodaje da, ako ne osvoji Emmyje, onda je u Hollywoodu doista nešto trulo.

A da je u Hollywoodu stvarno mnogo toga trulo, vidi se već u prvoj epizodi s naslovom “Promocija”. Izvršni ravnatelj više od sto godina starog i moćnog studija Continental, Mill Griffin (Bryan Cranston), smjenjuje šeficu studija i produkcije Patty Leigh (Catherine O’Hara) te za novog šefa postavlja njezina učenika i ljubimca Matta Remicka (Seth Rogen), filmofila koji voli klasične filmove i redatelje koji su slavni kao umjetnici, a mora, jer mu je to posao, raditi komercijalne hitove koji zarađuju milijarde dolara. Ravnatelj Griffin smislio je novi hit koji će nadmašiti “Barbie”, a to je “Kool-Aid”, film o omiljenom osvježavajućem piću koje svi piju i koje se svima gadi, a junak filma i maskota pića osvježavajući je afroamerički superman zvan Kool-Aid Man.

Griffin želi blockbuster, a Remick art film i cijela prva epizoda bavi se njegovim grčevitim naporom pomirenja novca i umjetnosti. Remick za redatelja “Kool-Aida” angažira ni više ni manje nego slavnog Martina Scorsesea, koji samog sebe glumi s takvim užitkom da se ne obaziremo na gluposti koje priča. A smislio je da “Kool-Aid” bude film o samoubilačkom vjerskome masakru u Jonestownu i da sve žrtve, njih tisuću, piju Kool-Aid s cijanidom. Scorsese s takvom strašću priča o tom svom budućem filmu da siroti Remick ni ne sumnja da će to biti remek-djelo koje će dobiti Oscare i zaraditi više novca nego “Barbie”.

No stvari u Hollywoodu ne idu kako to Remick i Scorsese žele te sve na kraju završava Scorseseovim plačem jer mu je “ubijen” projekt života. To je tek prva epizoda “Studija”, serije koja pokazuje da je Hollywood u rasulu, da se normalni filmovi više ne snimaju, da internetski streameri poput Netflixa krvožedno preuzimaju filmski posao te da će moćna tehnološka i trgovačka tvrtka poput Amazona pojesti stogodišnji slavni holivudski studio Continental za doručak.

U epizodi koja pokazuje svečanu dodjelu Zlatnih globusa Remick gleda goste na crvenom tepihu i kaže da ne vidi nikoga poznatog, a dobiva odgovor da su svi na tepihu slavniji od zvijezda i redatelja jer to su moćni influenceri s TikToka i sličnih mreža. Kad raspravljaju hoće li film “Kool-Aid” biti rasno uravnotežen i zadovoljiti sve američke rase, epizoda postaje groteskna satira o političkoj korektnosti i američkoj opsjednutosti obmanjivanja ljudi besmislenim vaganjem svega što u narodu prolazi i donosi zaradu.

U jednoj od najotrovnijih epizoda, naslovljenoj “Onkološki pedijatri”, gledamo dobrotvornu aukciju moćnih i bogatih američkih pedijatara koji se nadmeću tko će kupiti provod na najboljem golf-igralištu na svijetu. Pedijatri se ponašaju poput božanstava koji odlučuju o životu i smrti te preziru Remicka kao čovjeka koji se bavi bezvrijednim poslom poput filma. Remick im emotivno i iskreno uzvraća da je njihov posao smrt, a njegov život jer filmovi uveseljavaju ljude i daju životu smisao te da su oba posla jednako stresna.

Kolektivno ga snobovski ismijavaju dok se nadmeću i škrto cjenkaju za golf-putovanje, a on im ispred nosa kupi golf-provod i nudi im ga kao poklon, uz uvjet da priznaju kako je i njegov filmski posao vrijedan poštovanja. Ne, uzvraćaju mu s gađenjem. Koliko je i u Hollywoodu filmski posao obezvrijeđen, pokazuju mnogi prizori serije “Studio” i mnoge replike poput tvrdnji da su Oscari besmisleni i da sve što u kinu ne prolazi, na Netflixu ide bez problema.

Serija “Studio” je zabavna, virtuozno režirana i snimljena u mnogo dugih i atletski okretnih kadrova, no za mnoge će gledatelje biti stresna jer nesmiljeno oslikava neurotičan i kaotičan život holivudskih ljudi koji mrze stres i kaos, ali unatoč svemu i iznad svega vole film.