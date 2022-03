Gledatelji komentiraju novog 'Gospodina Savršenog', oglasila se i produkcija reality showa

Dva ‘Gospodina Savršena’ su iza nas, a u reality show stiže ubrzo i treći zgodan, pametan i šarmantan gospodin koji će između 20 djevojaka tražiti ljubav. On je džentlmen, on je snažan i savršeno depiliran. On je besprijekorno precizan. On je doktor fizike. On je sve to. Gospodin Savršeni zna točnu formulu napona, najavio je tako RTL novog kandidata popularnog televizijskog showa. Iako su njegov identitet držali u tajnosti, Slobodna Dalmacija doznaje kako se radi o Splićaninu Toniju Šćulcu (31), a o tome već neko vrijeme 'bruje' i društvene mreže.

- Show 'Gospodin Savršeni' svake sezone gledateljima donosi dobru zabavu, romantiku, ljubavne obrate i spektakularne scene zbog čega njegova popularnost neprestano raste. To je projekt o kojem se priča diljem Hrvatske. Sretni smo zbog velikog interesa, naši će gledatelji uživati u novoj intrigantnoj sezoni, a o svemu, pa i novom Gospodinu Savršenom - uskoro! Do tada predstavljamo naših 20 predivnih djevojaka - komentirali su s RTL-a kad smo zatražili komentar o Toniju.

Podsjetimo, novi 'Savršeni' je profesor na splitskom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te je u slobodno vrijeme i body builder. Kombinacija pameti i isklesanog tijela ženama u showu mamit će uzdahe, a Toni smatra da je ravnoteža najvažnija u životu.

- Ne volim predrasude, smatram da u ničemu ne treba ići u ekstreme i treba voditi balansiran život. Na početku doktorata sam shvatio da učim po cijele dane i da to ne može tako, već moram paziti i na svoje tijelo - rekao je Toni tijekom gostovanja MixCloud radiju sveučilišnog kampusa.

Profesor Šćulac doktorirao je sa samo 27 godina. Izniman akademski uspjeh i dvojini doktorat na fakultetu u Zagrebu i Parizu donio je Toniju status samostalnog predavača s čak dva kolegija.

- Znam da zvuči impresivno, no to je samo nešto što ja volim i što je moja strast. Nije toliki bauk - skromno je rekao.

Toni se može pohvaliti i članstvom u Europskom centru za nuklearna istraživanja (CERN), zbog čega je u 2019. dobio i priznanje Sveučilišta. Studentima na fakultetu jedan je od najdražih profesora, a svoj status među kandidatkinjama showa nakon Gorana Jureneca (40) i Mije Matića (29) tek treba dokazati.

Goran Jurenec "probio je led" kao prvi "Savršeni", a žene su tad potpuno poludjele za zgodnim manekenom. Goran je, osim karijere modela, bio i glumac, košarkaš te nutricionist. Odrastao je u Berlinu s majkom. Svoje ruže čuvao je za posebnu djevojku, a originalno je odabrao simpatičnu Ivu Runjanin. Hana Rodić (23) ipak je preuzela titulu od Ive, a nakon mnoštva svađa i pomirbi, zaljubljeni par nerazdvojan je od rujna prošle godine. Goran se u jednom od njihovih prekida vratio bivšoj djevojci Claudiji Pioch, no obnavljanje ljubavi ipak nije uspjelo. Hana i Goran svoju ljubav ne kriju, pa brojni obožavatelji na društvenim mrežama budno prate svaki njihov korak. Nakon showa u kojem su se upoznali 2018. zajedno su išli i na "Superpar", gdje je njihova ljubav bila stavljena na kušnju. Na Instagramu dijele fotografije sa zajedničkih putovanja, a Hana je nakon sudjelovanja u showu uložila pozamašni iznos na estetske korekcije.

Gorana je naslijedio Mijo Matić, osobni trener, bivši prvak Hrvatske u body buildingu, vatrogasac, model i kolumnist. Mijo je rodom iz Ljubljane, a nakon djetinjstva u Sisku preselio se u Zagreb sa samo 15 godina. Mijine je simpatije najviše zaradila slovenska pjevačica Nuša Rojs, no par nakon showa nije upio. Iako nije uspio pronaći ljubav, Mijo je u showu zaradio brojne simpatije natjecateljica i gledateljica. Nakon showa kratko je bio solo, a njegovo je srce ukrala influencerica i glazbenica Ariana Piknjač (26) iz Sarajeva. Par ne objavljuje mnogo zajedničkih fotografija na društvenim mrežama i svoju ljubav drži podalje od očiju javnosti.

Prva sezona zabavnoga “Gospodina Savršenog” emitirana je još 2018., a show je stekao veliku popularnost među domaćim gledateljima. Djevojke iz nove sezone polako otkrivaju svoje identitete i preference, a koja od ljepotica će osvojiti uspješnog Tonija, tek će biti otkriveno.