Gledatelji nakon finala 'Divljih pčela': Koliko me ovo potreslo! Falit ćete mi do iduće sezone

Presuda Katarini Runje nije još donesena, a Vicin prijatelj nalazi se s Markom i Čavkom. Najteža vijest za kraj prve sezone stigla je Anti Vukasu - podignuta je nova optužnica protiv njega. Za to vrijeme, Ivica puni pištolj...

Završila je prva sezona RTL-ove dramske serije "Divlje pčele". Fanovi tuguju, a objavljeno je kako nas čeka i druga sezona. No sudeći po komentarima na društvenim mrežama, komentatori nisu zadovoljni.

Foto: rtl

- Najava nove sezone, užaš. Previše novih glumaca, opet se zbog gledanosti ide razvodniti serija - napisao je jedan komentator, dok je druga gledateljica napisala 'I ja sad trebam čekat do rujna...'.

Mnogi su tvrdili kako je kraj nije bio onakav kakvog su očekivali.

Foto: rtl

'Kraj me razočarao, ništa se nije prikazalo da se riješilo' i 'U finalu sezone nije se dogodilo ništa', samo su neki od komentara na tu temu.

Ipak, bilo je i onih koji su izrazito emotivno prihvatili kraj ove sezone.

- Bože, koliko me ovo večeras potreslo, glumci toliko dobri, falit će te mi do iduće sezone - rekla je jedna gledateljica.