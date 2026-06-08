'Kraj me razočarao, ništa se nije prikazalo da se riješilo' i 'U finalu sezone nije se dogodilo ništa', samo su neki od komentara na društvenim mrežama koje su pisali gledatelji
Gledatelji nakon finala 'Divljih pčela': Koliko me ovo potreslo! Falit ćete mi do iduće sezone
Presuda Katarini Runje nije još donesena, a Vicin prijatelj nalazi se s Markom i Čavkom. Najteža vijest za kraj prve sezone stigla je Anti Vukasu - podignuta je nova optužnica protiv njega. Za to vrijeme, Ivica puni pištolj...
Završila je prva sezona RTL-ove dramske serije "Divlje pčele". Fanovi tuguju, a objavljeno je kako nas čeka i druga sezona. No sudeći po komentarima na društvenim mrežama, komentatori nisu zadovoljni.
- Najava nove sezone, užaš. Previše novih glumaca, opet se zbog gledanosti ide razvodniti serija - napisao je jedan komentator, dok je druga gledateljica napisala 'I ja sad trebam čekat do rujna...'.
Mnogi su tvrdili kako je kraj nije bio onakav kakvog su očekivali.
'Kraj me razočarao, ništa se nije prikazalo da se riješilo' i 'U finalu sezone nije se dogodilo ništa', samo su neki od komentara na tu temu.
Ipak, bilo je i onih koji su izrazito emotivno prihvatili kraj ove sezone.
- Bože, koliko me ovo večeras potreslo, glumci toliko dobri, falit će te mi do iduće sezone - rekla je jedna gledateljica.
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