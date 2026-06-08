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ZAVRŠILA SEZONA

Gledatelji nakon finala 'Divljih pčela': Koliko me ovo potreslo! Falit ćete mi do iduće sezone

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Gledatelji nakon finala 'Divljih pčela': Koliko me ovo potreslo! Falit ćete mi do iduće sezone
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Foto: RTL

'Kraj me razočarao, ništa se nije prikazalo da se riješilo' i 'U finalu sezone nije se dogodilo ništa', samo su neki od komentara na društvenim mrežama koje su pisali gledatelji

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Završila je prva sezona RTL-ove dramske serije "Divlje pčele". Fanovi tuguju, a objavljeno je kako nas čeka i druga sezona. No sudeći po komentarima na društvenim mrežama, komentatori nisu zadovoljni.

Foto: rtl

- Najava nove sezone, užaš. Previše novih glumaca, opet se zbog gledanosti ide razvodniti serija - napisao je jedan komentator, dok je druga gledateljica napisala 'I ja sad trebam čekat do rujna...'.

Mnogi su tvrdili kako je kraj nije bio onakav kakvog su očekivali.

Foto: rtl

'Kraj me razočarao, ništa se nije prikazalo da se riješilo' i 'U finalu sezone nije se dogodilo ništa', samo su neki od komentara na tu temu.

Ipak, bilo je i onih koji su izrazito emotivno prihvatili kraj ove sezone.

- Bože, koliko me ovo večeras potreslo, glumci toliko dobri, falit će te mi do iduće sezone - rekla je jedna gledateljica.

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