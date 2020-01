Gledatelji o 'čudesnom' moru i mačkama: U seriji svi pjesnici...

Nakon šeste epizode osmodijelne serije 'General' Antuna Vrdoljaka (88), prašina oko komentara još se nije slegnula.

Osim gafa s ruksakom glumice Nataše Janjić (38) koji je marke Herschel, kanadskog brenda koji datira iz 2009., gledatelje su zabavili i, kako pišu, urnebesni dijalozi glumaca.

Posebno ih je zabavio razgovor glumice Janjić koja je utjelovila novinarku Vesnu Karuzu i Gorana Višnjića (47) koji je general Ante Gotovina. Dvojac je na putu do Zadra usputno čavrljao o moru...

u ovom #generalHRT sve pjesnici i poznavatelji klasične književnosti. S bojišnice poslat na Milijunaš pa da se s tim parama kupi kakva oprema, štagod za potribite — Manda Dalmatinska (@MDalmatinska) January 13, 2020

Ima’l neka epizoda, a da se ne dive moru? #GeneralHRT — Pero Tanta (@perotanta) January 13, 2020

Nataša Janjić: I u ratu je more čudesno...

Goran Višnjić: Ne da se unakaziti more. Veliko je i moćno more pa odolijeva...

Ništa manje nije bila upečatljiva ni scena u kojoj glumica Suzana Nikolić (54) glumi zabrinutu majku dok razgovara s Višnjićem. Fokusirala se na svoju mačku...

Suzana Nikolić: Tko zna gdje nam je blago... pilići, kokoši, mačke... E Bože moj. Ovdje otkriješ koliko ti znači tvoja mačka. Bože moj gdje je sada moja mačka? A kad si kod kuće ni ne misliš gdje su ti pas i mačka... u dvorištu su. Mačka je na tavanu... tako misliš. Pas i mačka su mi stalno pred očima. Naročito mačka. Pas može i sam preživjeti izvan kuće, a mačka ne može. I ne kaže se bez veze da je pas vezan za gospodara, a mačka za kuću.

Što može ići u seriji General i twiter?



Gdje je moja mačka?#generalhrt — Mr. Joker 🃏 (@mrjoker1501) January 13, 2020

Ova žena s mačkom u Generalu, I feel you sister. 😃 #generalHRT — Dea Dea (@hellokmeetty) January 13, 2020

Serija trenutno na stranici IMDB ima ocjenu 2.0.

