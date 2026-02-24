Gledatelji oduševljeni Mahirom i novom sezonom 'Večere za 5': 'Konačno nešto novo, čestitam'

Ovotjedno zagrebačko izdanje 'Večere za 5' otvorio je glazbenik Mahir Kapetanović, koji je u ponedjeljak ugostio četvero protukandidata. Za njegovim su se stolom okupili voditeljica trgovine Nataša Manjarić, studentica i djelatnica u pozivnom centru Lukrecia Pernar, elektroinstalater Marko Cvitanović te kipar Petar Hranuelli.

Mahir je za svoju večeru ukupno osvojio 70 bodova – 33 za poslužena jela te 37 bodova za ugođaj i atmosferu tijekom večeri.

Podsjetimo, u novoj sezoni natjecatelji daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako maksimalan broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 80 bodova. Dakle, više za put do glavne nagrade nije važno samo skuhati najbolju večeru, nego se i pokazati kao najbolji domaćin.

Foto: rtl

Sinoć je domaćin gostima ponudio predjelo pod nazivom „Krokečci i umaklije“, glavno jelo „Macalao Valenciano Sanchez“ te desert „Twistyramisu“. Kuhanje je započeo pripremom predjela, odnosno krumpirovih popečaka s nekoliko umaka, a zatim se posvetio desertu – tiramisuu s kremom od pistacija.

Večeru je Marko ocijenio s devet bodova, dok su Petar, Lukrecia i Nataša dodijelili osam. Kada je riječ o atmosferi, Mahir je od Nataše, Lukrecije i Petra dobio po devet bodova, a Marko mu je dao maksimalnih deset, čime je zaključio večer s ukupno 70 bodova.

Gledatelji na društvenim mrežama hvale Mahira i njegove kulinarske vještine.

"Bravo Maki, čestitam, mnogo žena bi se posramile pred tobom, izvrsno izgleda", napisala je jedna gledateljica.

"Odlično momče", "Sve za 10", pisali su oni koji su sinoć gledali 'Večeru za 5'.

"Konačno nešto novo! Ekipa zanimljiva!", zadovoljni su gledatelji novim konceptom emisije.

Foto: RTL

Zadovoljan je bio I domaćin Mahir nakon odlaska gostiju.

„Večera je ispala odlično, gosti su bili sjajni, simpatični i svatko je donio neku svoju energiju“, rekao je Mahir prije nego što se prihvatio pospremanja kuhinje.

Kako će se danas snaći Nataša u ulozi domaćice, gledatelji mogu doznati na RTL-u od 17.50 sati, dok je epizoda dostupna i na platformi Voyo 24 sata prije televizijskog emitiranja.