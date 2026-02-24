Obavijesti

Show

Komentari 0
PLJUŠTE REAKCIJE

Gledatelji oduševljeni Mahirom i novom sezonom 'Večere za 5': 'Konačno nešto novo, čestitam'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Gledatelji oduševljeni Mahirom i novom sezonom 'Večere za 5': 'Konačno nešto novo, čestitam'
8
Foto: RTL/Canva

U novoj sezoni natjecatelji daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako najveći broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 80 bodova. Mahir je osvojio 70, a evo što na njegovu večeru kažu gledatelji

Admiral

Ovotjedno zagrebačko izdanje 'Večere za 5' otvorio je glazbenik Mahir Kapetanović, koji je u ponedjeljak ugostio četvero protukandidata. Za njegovim su se stolom okupili voditeljica trgovine Nataša Manjarić, studentica i djelatnica u pozivnom centru Lukrecia Pernar, elektroinstalater Marko Cvitanović te kipar Petar Hranuelli.

Mahir je za svoju večeru ukupno osvojio 70 bodova – 33 za poslužena jela te 37 bodova za ugođaj i atmosferu tijekom večeri. 

VEČERA ZA 5 Mahir je za svoju večeru osvojio 70 bodova: 'Večera je ispala fantastično, gosti su bili super'
Mahir je za svoju večeru osvojio 70 bodova: 'Večera je ispala fantastično, gosti su bili super'

Podsjetimo, u novoj sezoni natjecatelji daju i posebnu ocjenu za atmosferu na večeri pa tako maksimalan broj bodova koji može osvojiti domaćin nije 40, nego 80 bodova. Dakle, više za put do glavne nagrade nije važno samo skuhati najbolju večeru, nego se i pokazati kao najbolji domaćin.

Foto: rtl

Sinoć je domaćin gostima ponudio predjelo pod nazivom „Krokečci i umaklije“, glavno jelo „Macalao Valenciano Sanchez“ te desert „Twistyramisu“. Kuhanje je započeo pripremom predjela, odnosno krumpirovih popečaka s nekoliko umaka, a zatim se posvetio desertu – tiramisuu s kremom od pistacija.

Večeru je Marko ocijenio s devet bodova, dok su Petar, Lukrecia i Nataša dodijelili osam. Kada je riječ o atmosferi, Mahir je od Nataše, Lukrecije i Petra dobio po devet bodova, a Marko mu je dao maksimalnih deset, čime je zaključio večer s ukupno 70 bodova.

Gledatelji na društvenim mrežama hvale Mahira i njegove kulinarske vještine. 

"Bravo Maki, čestitam, mnogo žena bi se posramile pred tobom, izvrsno izgleda", napisala je jedna gledateljica.

"Odlično momče", "Sve za 10", pisali su oni koji su sinoć gledali 'Večeru za 5'.

"Konačno nešto novo! Ekipa zanimljiva!", zadovoljni su gledatelji novim konceptom emisije.

Foto: RTL

Zadovoljan je bio I domaćin Mahir nakon odlaska gostiju.

„Večera je ispala odlično, gosti su bili sjajni, simpatični i svatko je donio neku svoju energiju“, rekao je Mahir prije nego što se prihvatio pospremanja kuhinje.

Kako će se danas snaći Nataša u ulozi domaćice, gledatelji mogu doznati na RTL-u od 17.50 sati, dok je epizoda dostupna i na platformi Voyo 24 sata prije televizijskog emitiranja.

GLAZBENIK KOJI VOLI KUHATI Mahir Kapetanović kuhat će u Večeri za 5: Evo odakle ga znate
Mahir Kapetanović kuhat će u Večeri za 5: Evo odakle ga znate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik
NASMIJAO SVE

Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik

Na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čini ono što gledatelji na malim ekranima ne vide. Zahvalio je dizajneru koji mu pomaže oko odjeće
FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi
NAJAVILA NASTUPE

FOTO Ivana Knoll se utegnula u prozirni bodi i pokazala grudi

Najpoznatija hrvatska navijačica se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri. Nastupala je u Madison Square Gardenu, a objavila je kako niže nove nastupe...
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026