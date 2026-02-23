Mahir Kapetanović kuhat će u Večeri za 5: Evo odakle ga znate

Večeras kreće nova sezona popularne emisije 'Večera za 5'. Prvi će kuhati glazbenik Mahir Kapetanović (33), koji ne skriva kako se nada pobjedi i kaže kako već zna za što bi mu poslužio novac od zarade - uložio bi ga u snimanje spota svog benda Mahkey. Ovog glazbenika javnost je već upoznala u raznim showovima, među kojima su 'A strana', 'The Voice' i 'Tri, dva, jedan - kuhaj'.

Kapetanović je ispričao kako obožava kuhati te se uglavnom trudi zdravo hraniti, ali jako voli i nešto manje zdravu domaću kuhinju. Voli i eksperimentirati s jelima i njihovim nazivima.

Foto: rtl

- Najveća strast u životu mi je glazba, to sačinjava čitav moj život. Zapravo sam jako natjecateljski nastrojen, došao sam pobijediti - rekao je. Za svoje goste će Mahir pripremati predjelo koje je nazvao 'Kokrečci i umaklije', glavno jelo 'Macalao Valenciano Sanchez' te desert 'Twistyramisu'. U glavnom jelu sastojci su, među ostalima, uključivali bakalar i celer.

U prosincu je Kapetanović šokirao pratitelje na društvenim mrežama kada je objavio fotografiju iz bolničkog kreveta.

- Od 2017. guram neke stvari i za mnoge od njih sam se morao uvjeravati kako bih i dalje vjerovao da su moguće, sad sam korak bliže svemu - napisao je tada te naveo da se njegov put sastoji od tri faze.

- Faza 1 - Riješiti se ovisnosti i kilaže, Faza 2 - Operacija, Oporavak. Faza 3 - NaHCO3 - naveo je, s time da je prve dvije faze označio kao dovršene.

Mahirova grupa Mahkey objavila je krajem svibnja svoj drugi album 'Palo Santo', sevdah grunge kolekciju s 11 pjesama, a uoči koncerta u lipnju u zagrebačkoj Tvornici kulture je za 24sata pričao i o svom privatnom životu.

- Imao sam problema s kojekakvim ovisnostima, cijeli prvi album je počeo tu priču. Znam da su ljudi osjetljivi danas na priče misle da 'svi' želimo neku korist izvući iz toga. Ako je već tako, onda je moja korist bila izvući se život iz toga. Nije bilo dobro... - ispričao nam je.

Zagreb: Live snimanje emisije The Voice u studiju HRT-a | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Ne znam što bi se dogodilo da nisam prije tri godine presjekao. Čak mi je 2-3 godine trebalo da se uopće usudim to napraviti, bio sam svjestan toga, većina ljudi svjesna je toga, ali nas je strah, pogotovo kad shvatiš da prvi korak moraš sam uraditi. Sve ostalo je tu - glazba, obitelj, prijatelji, partneri, ustanove..., no prvi korak mora bit tvoj. U tome leži najveći strah, ali opet i najveća snaga - rekao je.

Jednom prilikom je rekao i kako je izgubio 50 kilograma, a za 24sata objasnio je kako je to 'putovanje' krenulo kada je prestao piti alkohol.

Foto: Maja Bota za RTL

- Priznajem, deset sam u međuvremenu vratio. Sad se taman osjećam kao čovjek, kao muškarac, zdravo, sigurno. Taj osjećaj bih poželio svakoj osobi - rekao je