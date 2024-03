Gledatelji opleli po Luciji: 'Ona se stalno izvlači, podmukla je!'

U 'Hell's Kitchenu' je na rasporedu bila još jedna večera, no iako je to značilo da timovi itekako moraju dobro surađivati kako bi uspjeli, plavci su od jutra bili razjedinjeni. 'Viktor se odmah odvojio od nas... Priča s drugima zašto je Mauro tu šef. On već radi neke planove u svojoj glavi', Lucija je komentirala. Po dolasku u kuhinju, svi su se primili posla. Novi kandidati tražili su savjete i željeli se dokazati.

Chef Gretić okupio je timove i podijelio ih po stanicama. U plavom timu na hladnom predjelu radili su Nikola i Marko, toplo predjelo pripremali su Viktor i Tomislav. Domagoj i Lucija bavili su se glavnim jelom, Tea je bila na prilozima, a Mauro 'leteći'. U crvenom timu Sara i Chiara servirale su hladna predjela, toplo predjelo Milena i Roko K., glavno jelo pripremali su Dominik i Roko Ć. Vehid je bio na prilozima, a Marjana na desertu. Anel je bio 'leteći'. Zbog greške plavog tima je chef poslao Luciju u kuću jer nije imala što raditi u kuhinji, a onda ju je podržao i rekao da ona nije kriva za to. Naposljetku je chef zatvorio kuhinju plavog tima.

Foto: RTL

Iako joj je chef rekao da nije kriva, gledatelji su se složili da ipak je. Negativne kritike pisali su na društvenim mrežama.

- Lucija se provlači kroz iglene uši, zanimljivo što uvijek ima opravdanje, non-stop ima potrebu se opravdavati - napisala je gledateljica.

- Lucija treba van - kratko je poručila druga.

Foto: RTL

- Trebala je još i Lucija ispasti. Žena se opet provukla da to nije normalno, a najviše grešaka je imala - jedan je od komentara.

- Lucija je podmukla, ništa ne napravi, ali se izvuče jer uvijek je netko drugi kriv za ono što je ona trebala napraviti - zaključio je gledatelj.

- Lucija ima ego na maksimum, a kad ju nominiraju odmah drama - poručila je gledateljica.

Foto: RTL