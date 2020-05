Gledatelji poručili Lidiji: 'Svaka čast što si trpjela onog Alena'

Lidiju Stević (36) iz Vinkovaca stručnjaci su u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' spojili sa Splićaninom Alenom Topićem (42). No, njihova veza tijekom showa bila je sve, samo ne dobra. Lidija Alena nije mogla prihvatiti, a često su se i svađali.

Prvi put je među njima kulminiralo kada su se zakačili na medenom mjesecu. Lidija je bila živčana, a Alen je pozvao kamermane da snime kako se dere na njega. Njoj se to zamjerilo, rekla je kako ju je trebao smiriti, a ne tako postupiti. Od tada je sve krenulo nizbrdo. Čak i kada su odlučili popraviti svoj odnos, nije im išlo. Naposljetku, napustili su show i prije završetka samog eksperimenta.

No, čini se kako Lidiji ne smeta što nije u vezi, a ni u braku. Na svom Instagram profilu napisala je inspirativan status:

- Kada čujem da je neka žena neudana, vidim u njoj posebnu snagu. Za mene to nije samo riječ ili bračni status. Ta riječ opisuje ženu koja je dovoljno jaka da uživa u svom životu bez da njezina sreća ovisi o pogrešnim ljudima.

Čini se kako ju gledatelji showa podržavaju pa su joj se sada javila porukama koje je podijelila na društvenim mrežama sa svojim pratiteljima. Pisali su joj kako im je uljepšala izolaciju i kako su 'Brak na prvu' gledali samo zbog nje. Također, osvrnuli su se i na Alena.

- Divim ti se što si uspjela savladati onog kretena kojeg si dobila. Svaka ti čast što si uspjela trpjeti Alena. Taj čovjek nije normalan. Budi uvijek pozitivna i nemoj se obazirati na one ljubomorne i umišljene ljude. Napokon vidim ženu koja ne da na sebe i nije glumica - pisali su joj.

Lidiji nije žao što je napustila eksperiment jer su ona i Alen imali velike karakterne razlike i nisu se slagali već je svaki njihov razgovor rezultirao svađom ili prepirkom.

- Nije mi žao što sam show napustila bez Alena jer mi se on nije svidio. No drago mi je što sam sudjelovala i što sam sve to iskusila jer sam u eksperimentu puno toga naučila o sebi. U razgovoru s ekspertima, pogotovo s Borisom Blažinićem, upoznala sam neka pravila, uputstva za bolje poznavanje sebe same, i to će mi koristiti - ispričala je Lidija za RTL, a kao Alenovu najveću manu istaknula je neiskrenost.

