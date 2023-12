Gledatelji 'The Voicea' hvale žiri i natjecatelje: 'Bravo! Odlični su svi. Lijepa pozitiva iz žirija...'

Iza nas je peta, posljednja emisija audicija 'The Voice Hrvatska'. Mentori Ivana Vrdoljak Vanna, Davor Gobac, Damir Urban i Dino Jelusić popunili su svoje timove pa tako idućeg tjedna slijedi nokaut faza natjecanja.

Korina Olivia Rogić, Nikolina Stipić, Josip Juraga, Dinela Kazalac, Luna Rajković, Marina Ramljak, Gabrijel Lukač i Nensi Mitrović. Svi ovi natjecatelji uspjeli su ove subote oduševiti žiri, a sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, i gledatelje.

Svidjeli im se mentori, atmosfera...

Nisu imali zamjerke niti na mentore.

Foto: HRT

- Odlični kandidati, odlični mentori - pišu te dodaju:

- Odlično.

Svidjela im se atmosfera.

- Ove današnje audicije su top - smatraju.

- Odlični svi! Lijepa pozitiva iz žirija. Bravo! - stoji dalje.

Foto: HRT

- Cijeli žiri je odličan a Gobac je legenda nasmija me do suza, neka bolji pobijedi. Next - pišu.