NISU ZADOVOLJNI

Gledatelji užarili društvene mreže i opleli po Daniri iz Večere za 5: 'Dobila si i previše'

Jučer je u zagrebačkom tjednu 'Večere za 5' kuhala Danira, a kandidati su joj ukupno dali 59 bodova: 33 boda za hranu, 26 za atmosferu

Četvrti dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' kuhala je Danira Avdić. Za svoju večeru osvojila je ukupno 59 bodova, a najkritičniji je bio Mario, koji je imao zamjerku na svaki aspekt današnje večere.

Za hranu je osvojila 33 boda: šest od Marija, deset od Ines, osam od Mateja i devet od Macieja. Za atmosferu je dobila ukupno 26 bodova: deset od Ines, pet od Marija, sedam od Mateja i četiri od Maceija

Domaćica je za predjelo napravila mini burek s piletinom i krumpirom za koji je sama razvukla tijesto. Za glavno jelo Danira je pripremila pohanu piletinu s umakom od gljiva i brokulom. Kao desert je poslužila svoj omiljeni kolač, to jest, baklavu.

„Iskreno, ja sam ponosna i znam da je ova večera bila jedna prava večera i zato nema razloga za brigu“, zaključila je domaćica.

Ipak, ako je suditi po komentarima gledatelja n društvenim mrežama, večera koju je Danira pripremila nije bila baš 'prava'.

"Ja joj ne bi ni toliko bodova dala", napisao je netko. 

"Dobila si i previše kako si ti davala", "Previšee bodova", slažu se gledatelji.

"Po zasluzi, previše hvalisanja", primijetili su neki.

Osim večere koju je pripremila Danira, gledatelji su komentirali i ostale ovotjedne kandidate.

"Ništa posebno, nisu me dojmili nimalo!", jedan je od komentara.

"Bezobrazni, bahati, nekulturni, svi četvero osim starije gospode. Grupa 0", obrazložila je jedna gledateljica.

"Najgori tjedan do sada, razlika Slavonaca i njih nebo i zemlja", složili su se drugi.

Danas ekipa ide na more u Mošćeničku Dragu, a kako će im se svidjeti Maciejeva večera - doznajte od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

