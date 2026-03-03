Gledatelji 'Večere za 5' opleli su po Albertu! 'Profa kao da djecu ocjenjuje, a polizao je tanjur'

Prvi dan novog, zagorskog tjedna 'Večere za 5' kuhala je Romina Kovačec. Za svoju večeru osvojila je ukupno 75 bodova, 37 za hranu i 38 za atmosferu. Od Alberta je dobila osam bodova, od Mirjane devet, a od Marija i Ane maksimalnih deset. Za atmosferu su Mirjana i Mario dali desetke, dok su Ana i Albert dodijelili po devet bodova.

Visoki bodovi nisu spriječili burne reakcije gledatelja, a mnogima je zasmetao Albert i njegove kritike već prvog dana.

- Profa kao da ocjenjuje djecu, a polizao je tanjur - napisao je jedan od gledatelja na društvenim mrežama.

- Ova osmica nije trebala, gospodine profesore - dodao je drugi.

- Vidjet ćemo kako će skuhati drugi, jako su kritični pojedinci - zaključili su gledatelji.

Foto: RTL

Romina je, s druge strane, osvojila gledatelje.

'Šteta što ne traje dva sata. Baš sam se nasmijala, ali od srca', 'Gospođa prekrasna kao osoba i kao domaćica, sve pohvale', pisali su.

Foto: RTL

Inače, Romina je gostima poslužila puricu s mlincima, domaće suhomesnate nareske, sir iz vlastitog OPG-a i domaću bučnicu, a desert je bila klasična, uvijek rado viđena štrudla od jabuke i sira.

- Gosti su mi predivni, velika razlika u godinama, ali baš su kao djeca poletni - zadovoljno je komentirala Romina.

Foto: RTL