Prva ovotjedna domaćica Romina Kovačec osvojila je 75 bodova, koji nisu nisu spriječili burne reakcije gledatelja. Mnogima je zasmetao Albert
Gledatelji 'Večere za 5' opleli su po Albertu! 'Profa kao da djecu ocjenjuje, a polizao je tanjur'
Prvi dan novog, zagorskog tjedna 'Večere za 5' kuhala je Romina Kovačec. Za svoju večeru osvojila je ukupno 75 bodova, 37 za hranu i 38 za atmosferu. Od Alberta je dobila osam bodova, od Mirjane devet, a od Marija i Ane maksimalnih deset. Za atmosferu su Mirjana i Mario dali desetke, dok su Ana i Albert dodijelili po devet bodova.
Visoki bodovi nisu spriječili burne reakcije gledatelja, a mnogima je zasmetao Albert i njegove kritike već prvog dana.
- Profa kao da ocjenjuje djecu, a polizao je tanjur - napisao je jedan od gledatelja na društvenim mrežama.
- Ova osmica nije trebala, gospodine profesore - dodao je drugi.
- Vidjet ćemo kako će skuhati drugi, jako su kritični pojedinci - zaključili su gledatelji.
Romina je, s druge strane, osvojila gledatelje.
'Šteta što ne traje dva sata. Baš sam se nasmijala, ali od srca', 'Gospođa prekrasna kao osoba i kao domaćica, sve pohvale', pisali su.
Inače, Romina je gostima poslužila puricu s mlincima, domaće suhomesnate nareske, sir iz vlastitog OPG-a i domaću bučnicu, a desert je bila klasična, uvijek rado viđena štrudla od jabuke i sira.
- Gosti su mi predivni, velika razlika u godinama, ali baš su kao djeca poletni - zadovoljno je komentirala Romina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+