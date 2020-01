Gledateljima urnebes: 'Padaju granate, ovaj se ide je*avati...'

Ni sedma epizoda biografske ratne drame 'General', redatelja Antuna Vrdoljaka (88), nije prošla bez kritika. Društvene mreže ponovno vrve komentarima na račun serije.

Foto: HRT

'Ovi se vesele kao da idu na rafting na Cetini, a ne u rat', 'Snimka bijesnog ruskog ambasadora zvuči kao glasovne poruke koje dobivate od pijanih frendova', 'Pet ujutro usred bijela dana', pisali su korisnici na Twitteru.

Pet ujutro usred bijela dana! #generalhrt — Sandro Vrbanus (@SandroVrbanus) 20. siječnja 2020.

Gledatelji su se ponovno sprdali s dijalozima u seriji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Uvjerljiviji su Petra i Danijel bili u Zabranjenoj ljubavi', 'Razgovarati o smrti možemo samo dok smo živi!' - nizale su se kritike.

Nije nedostajalo komentara ni kada je u pitanju nova ljubavna scena.

Still a Better Love Story than Twilight#GeneralHRT pic.twitter.com/sTwMQcVAP2 — M Λ R K O (@mmuzek) 20. siječnja 2020.

'Gotovina opet pao na prvu, LOVE IS IN THE AIR!', 'Čekaj kako ju prosi, što nije on oženjen?', 'Dunja je ušla u sobu, u trećoj sekundi je prosi, čak nije ni more spomenuo', nastavili su se sprdati korisnici na društvenoj mreži.

Foto: HRT

Najupečatljivija scena je bila ona u kojoj srpski general želi seks sa svojom tajnicom dok traje oslobađanje Knina.

U ovoj epizodi pozornost je privukla torbica koju je imao Goran Navojec (49).

Foto: HRT

'Navojec razdužio i Gucci torbicu dok sam sebe trpa u zatvor, 'Čekaj Zulu ima Gucci neseser za zatvor? Vrhunski!', još su neki od komentara na račun najnovije epizode.

Tema: FILM