Američka filmska Akademija je odlučila - ‘show must go on’, i ovogodišnje dodjele Oscara bit će se unatoč pandemiji. Po mnogočemu će biti drukčija od svih prethodnih. Prije svega, održat će se s gotovo dva mjeseca zakašnjenja – tek 26. travnja. Prvi put u povijesti dodjela će se prenositi iz dva različita mjesta u Los Angelesu. Uzvanici i nominirani bit će raspoređeni u Dolby Theatru u Hollywoodu i u Union Station u srcu Los Angelesa gdje će biti u otvorenom prostoru, pa neće morati nositi maske.

Osim toga, ove godine je iznimno uvedeno i novo pravilo, a to je da će u konkurenciju za najvažniju filmsku nagradu na svijetu ući svi filmovi koji su se prikazali između 1. siječnja 2020. i 28. veljače 2021. Drugim riječima - kalendarsku godinu produljili su za dva mjeseca, i to upravo zbog problema s distribucijom filmova tijekom pandemijske 2020. kad se mnogi filmovi nisu mogli prikazivati u kinima, ali su se prikazali na različitim platformama. U normalnim godinama, da bi ušli u konkurenciju za ovu nagradu, filmovi su se morali prikazivati najmanje tjedan dana u kinima u LA-u i New Yorku, no ove godine se i od toga odustalo.

Da bi dodjela zadržala holivudski “štih” pobrinut će se Steven Soderbergh, koji je 2011. režirao film “Zaraza” – jedan od najgledanijih prošle godine na početku pandemije. Soderbergh je ovogodišnju dodjelu zamislio kao pravi filmski set.

- Nominiranima sam najavio da ove godine neće biti prijenosa preko Zooma. Obraćat će se javnosti s Union Stationa uz povremeni prijenos uživo. Na ulazu će biti postavljeni punktovi za testiranje na COVID-19, a svi uzvanici bit će testirani i tri dana zaredom prije dodjele, tako da ćemo imati sigurne rezultate. Bit će i posebna pravila za uzvanike koji žive izvan L.A.-a i one koji dolaze iz inozemstva - rekao je.

Ostaje pitanje koliko će prijenos trajati, hoće li biti plesnih i pjevačkih nastupa i tko će uopće gledati prijenos dodjele koja posljednjih godina ima sve manje gledatelja. Razlog je što ljudi više nemaju naviku gledati prijenose uživo jer traju predugo, a milijunska publika sve se više okreće raznim platformama. Najvažnije trenutke s ceremonije pogledaju u skraćenom obliku idući dan putem interneta. Stoga se mnogi već sad pitaju kakva je budućnost Oscara jer manje TV publike nosi i manje prihoda od oglasa i manje novca, a ugovor za emitiranje koji sad imaju s TV postajom ABC istječe tek 2028. godine. Ipak, bit će zanimljivo vidjeti tko će odnijeti zlatni kipić.

Ove godine moglo bi se dogoditi da još jedanput Oscara za glavnu mušku ulogu posthumno odnese jedan glumac. Chadwick Boseman umro je prošle godine u 44. godini od raka debelog crijeva, a nominiran je za ulogu u filmu “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Zanimljivo će biti i s Glenn Close. Ova 74-godišnja glumica rekorderka je po broju nominacija nakon kojih nikad nije dobila Oscara. Čak sedam puta se našla u konkurenciji, a ove godine i osmi je put nominirana za sporednu ulogu u filmu “Hillbilly Elegy”, a gotovo je nevjerojatno da su oko ovog filma publika i kritika imale sasvim drukčiji stav.

Prema Rotten Tomatoes, publika mu je dala izvrsne ocjene, a kritika ga je pokopala. U povijesti dodjela ima još mnogo onih koji su ostali kratkih rukava. Među gubitnicima je i Will Smith, koji se već odavno nalazi na A-listi holivudskih glumaca, ali nikad se kući nije vratio s Oscarom.

Iako je planetarno poznat, karakterni glumac, ni Johnny Depp nikad nije dobio kipić. Nakon skandala s bivšom suprugom Amber Heard koja ga je optužila za zlostavljanje, pitanje je hoće li ga ikad i dobiti.

Gotovo je nevjerojatno da ni Tom Cruise nakon 40 godina karijere nema nijednog Oscara. Gori od njega je Sam Elliott, koji ni nakon 50 godina karijere nije bio sretnik kad su u pitanju Oscari.

Tu je i Sigourney Weaver, koja je bila tri puta nominirana, ali nijednom pobjednica.