Ariana je potvrdila da joj je film Wicked u kojem ima glavnu ulogu pomogao pronaći inspiraciju za povratak u studio nakon što je u tajnosti odlučila da više nikada neće baviti glazbom
Ariana Grande zamalo je odustala od pjevanja, a sve se promijenilo zbog jednog filma
Ariana Grande se zamalo prestala baviti glazbom, sve dok joj film Wicked nije promijenio mišljenje, piše TMZ. Inače, film Wicked (2024.) je adaptacija mjuzikla Wicked, a Ariana Grande u njemu igra jednu od glavnih uloga Glindu, uz Cynthiju Erivo kao Elphaba.
Ariana je potvrdila da joj je „Wicked” pomogao pronaći inspiraciju za povratak u studio nakon što je u tajnosti odlučila da više nikada neće „napraviti album”, otkrila je pop zvijezda u podcastu „Shut Up Evan”.
Inače, pjevačica je uzela pauzu od izdavanja glazbe kako bi se potpuno posvetila ulozi Glinde u filmskoj adaptaciji popularnog mjuzikla, a fanovi su se prepali da je to kraj njezine karijere. No, smirila je njihove strahove kada je izdala album „Eternal Sunshine” 2024. godine. Objasnila je u podcastu da je odlučila biti kreativna u glazbenom studiju usred snimanja, prisjećajući se ... „Osjetila sam iskru ponovne povezanosti i inspiracije i nečega. Možda mi je nedostajalo. Možda je jednostavno toliko jednostavno — nedostajalo mi je.”
- Iskreno sam to željela. Jednostavno sam osjećala da ne mogu ne napraviti to. Bio je to inspirativan trenutak i morala sam napisati album - rekla je.
A da sve bude još bolje, nastavila je s deluxe izdanjem albuma „Eternal Sunshine” zajedno sa svojim kratkim filmom „Brighter Days Ahead” ranije ove godine, te je u kolovozu najavila svoju turneju „Eternal Sunshine”!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+