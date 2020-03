Gluh i gluhlja: Alen nam kaže da ne surađuju, Seve da hoće?!

Ujutro se rastaju, popodne se mire. U jutro nam Severinin menadžer Alen Ključe tvrdi da se zbog zdravstvenog stanja razišao s pjevačicom. Popodne ona medijima šalje demantij s izjavama menadžera.

Onda on zove i kaže kako te izjave, koje su se popodne pojavile u medijima, prema kojima on nije dao izjavu za 24sata - on nije dao?! Komunikacija Severine, njezina bivšeg menadžera Alena Ključea i medija sve više podsjeća na gluhi telefon.

Nakon što je Ključe telefonski dao izjavu za 24sata da zbog lošeg zdravlja više nije njezin menadžer, iz njezina je tima ekspresno stiglo priopćenje u kojemu je sve demantirano uz napomenu da pjevačica i menadžer prestaju s radom na neko vrijeme.

Upućeni navode da je njihova suradnja “napuknula” već sredinom studenog prošle godine, samo četiri mjeseca nakon što je uopće počela. Kad je Severinina ekipa nakon nastupa u beogradskoj Areni napuštala hotel Falkensteiner, svima je bilo čudno zašto Ključe sjedi sam za stolom. Da više nije njezin menadžer, navodno je doznao krajem prosinca od Dušana Jungera, o kojemu se početkom 2019. spekuliralo kao o budućemu menadžeru.

Kako nam priča nekad bliski Severinin prijatelj, njezin suprug Igor Kojić nazvao je Jungera i rekao mu da Ključe više nije njezin menadžer. Potom ga je Ključe nazvao da dogovore detalje koncerta. Ovaj mu je, tvrdi naš izvor, rekao da on više ne radi za Severinu.

Čude se Severininoj izjavi: “Ne mogu shvatiti zašto me uporno netko želi svađati i izmišlja prekide sa suprugom i suradnicima”. Od jutra do popodneva još jedan obrat. Ključe je postao predzadnji u nizu bivših Severininih suradnika. Zadnja u nizu bivših suradnika je, čini se, Antonela Belamarić.

U studenom se je dogovorila sa Severinom da privremeno preuzme ulogu prokurista u njezinoj tvrtki. Nazvali smo je da provjerimo tu informaciju. Antonela se vijesti nije začudila, nije negirala, ali je nije ni potvrdila. Rekla nam je da “nema komentara”. Prije razlaza s Ključeom, pjevačicu je ostavila, ili je ona ostavila njih, plejada suradnika.

Prvi je bio Tomica Petrović, nakon njega i bliski joj prijatelj Edwin Softić. Ostavili su je i šminkerica Dajana Pajkić, stilist Petar Trbović, plesačice kojima se nije ni javila, nego je za “The Magic Tour” angažirala nove... Ni nekad stalni ljudi s terena više nisu uz Severinu. Od nekadašnjih članova benda ostao je bubnjar Damir Šomen. I mlađahni suprug Igor.

Ispravna komparacija imenice gluh jest gluši, u ovom slučaju gluša, ali smo napisali gluhlja zbog umjetničke slobode.

