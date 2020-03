Pukla je suradnja: Gotovo je, više nisam Severinin menadžer

Istina je da smo se Severina i ja razišli. Imao sam velikih zdravstvenih problema i više nisam mogao slijediti taj tempo, kaže Alen Ključe. Sad već njezin bivši menadžer dodaje da o Severini misli samo najbolje, i kao ženi i kao profesionalki. Ističe da će u budućnosti povremeno i dalje surađivati. Iako o detaljima razlaza ne želi govoriti, doznajemo da su mu se u Vinogradskoj bolnici liječnici borili za život.

Ključe je, naime, krajem prošle godine imao dva napadaja žuči. Bio je na liječenju, dobio i terapiju, ali je, unatoč upozorenjima liječnika, otputovao u Ameriku na zadnje dogovore s Andreom Bocellijem oko koncerta u Ljubljani. Tamo ga je uhvatio treći napadaj. Odveli su ga u bolnicu i htjeli ga pod hitno operirati. Na svoju odgovornost, potpisao je, prvim je avionom otišao u Zagreb. U Vinogradskoj bolnici imao je dvije operacije jer se kamenac zaglavio i zagnojio. Ključe ističe zahvalnost prof. dr. sc. Mariju Zovaku i njegovu timu.

- Oporavak je još preda mnom i u sljedećem periodu ću malo usporiti, a onda se vidimo i čujemo na projektima koji slijede - poručio je Ključe krajem siječnja. Liječnici su ga tad upozorili na posljedice tempa kojim radi i stresa koji proživljava. Samo krajem prošle godine Ključe je organizirao Breni, Željku Joksimoviću i Prljavom kazalištu po dvije prepune zagrebačke Arene. Turneja po arenama koju je organizirao Severini - Zagreb, Ljubljana, Split, Beograd - bila je proglašena najboljom turnejom regije. Uz to, radi i strane projekte, poput Celine Dion, Anu Oxu, Il Volo, Toma Jonesa u Opatiji, Bocellija u Ljubljani...

- Liječnici su rekli svoje i htio, ne htio moram smanjiti tempo i paziti na zdravlje - rekao nam je Ključe. Priče koje zadnjih dana kruže estradom ne želi komentirati. Glavni trač, o kojemu glazbenici regije bruje, jest da je Severinin suprug Igor Kojić fizički nasrnuo na njega. Ovaj je to demantirao.

- Naravno da to nije istina. Ne govorim o privatnim životima i stvarima izvođača s kojima radim - dodao je. Tako u vodu padaju glasine da su se pjevačica i menadžer posvađali jer Igor nije htio isplatiti dogovoreni iznos s turneje po arenama. Zbog toga se, pričaju glazbenici, Igor Kojić fizički htio obračunati s njim. Ističu da je bila pozvana i policija no menadžer odbija o tome razgovarati.

- Ponavljam, nije istina i to je sve što mogu reći - odriješit je Ključe.

Suradnja Severine (47) i Alena Ključe službeno je objavljena u srpnju prošle godine. Prva je vijest o tome objavila Severina na društvenim mrežama. Tek onda je to potvrdio i Ključe. Menadžer je više od 20 godina u estradnim vodama, a o njegovoj profesionalnosti svjedočila je i Lepa Brena (59). Istaknula je, naime, da u zagrebačkoj Areni nije bila deset godina jer je čekala pravog promotora. Lani je Ključe napravio pomamu za ulaznicama na njezina dva spektakla u Zagrebu. Nažalost, dobitna kombinacija - naše najveće zvijezde i najtraženijeg menadžera ovih prostora - nije potrajala ni godinu dana. Iako Ključe tvrdi kako je razlog tome samo njegovo zdravlje, mnogi u to sumnjaju jer uz Severinino ime sve češće se spominju otkazi suradnika. Nakon razlaza s Tomicom Petrovićem, kola su joj krenula nizbrdo.

On je za nju radio što god je trebalo. Komunicirao je s medijima, bio s njom na svakom nastupu, pa i nosio torbice. Nikad nije otkrio tko je koga napustio - on Severinu ili se Severina njemu zahvalila. Petrović je ostao džentlmen do kraja. Nikad nije potvrdio ni da su se razišli, a kamoli zašto. Njegovo mjesto nakratko je zauzeo njezin suprug Igor Kojić.

Poslovno-privatna idila trajala je četiri mjeseca, pa se i to pokazalo poslovnim promašajem. Među mnogim bivšim suradnicima je i njezin dugogodišnji prijatelj i suradnik Edwin Softić, koji o razlazu i dalje džentlmenski šuti. Voli reći da nema vremena jer odnedavno vodi i jedan ugledni zagrebački klub, no umjesto sa Severinom, Softić radi s Domenicom Žuvelom (27) i drugim pjevačima Tončija Huljića (58).

Lani je Severinu, kao i njezine obožavatelje, šokirala odluka jednog crnogorskog kluba kad su joj otkazali gažu planiranu za ljeto. Obrazložili su tad da Seve Nacionale ne opravdava honorar od 20.000 eura, koliko je navodno tražila.

Ključe joj je, rekao je izvor blizak pjevačici, u kratkom roku popunio upražnjene termine gaža, dogovorio i svirku za Novu godinu, što je bilo pravo osvježenje u karijeri najveće zvijezde. Njezin, tad sve prazniji kalendar s gažama vrlo brzo napunio je Alen Ključe. Organizirao joj je spektakularnu turneju o kojoj se i danas priča, no uoči početka 'The Magic tour' pjevačici se na suradnji zahvalio i Petar Trbović, stilist s kojim je radila 12 godina.

- Sa Severinom sam na obostrano zadovoljstvo radio kao njezin stilist čak 12 godina. U posljednje vrijeme donošenje poslovnih odluka preuzeli su ljudi s kojima nisam našao zajednički jezik. Do prekida suradnje došlo je tijekom planiranja turneje ‘The Magic tour’. Trebao sam raditi kostimografiju, ali sam se, što privatno, što poslovno, iz spomenutih razloga odlučio povući. Veselim se novim suradnjama i projektima, a Severini želim i dalje puno poslovnog uspjeha te još više privatne sreće - rekao nam je tad Trbović.

I opet je estrada brujala da je za prekid suradnje, između ostalog, krivac i suprug pjevačice Igor Kojić. Trbović navodno nije htio nastaviti raditi u atmosferi u kojoj glavnu riječ, uz Severinu, ima i Kojić. On je, poznato je, pjevačici bio više od suradnika. Bili su bliski prijatelji. Brinuo se o njezinu imidžu, znao što joj se sviđa, što joj pristaje, pa je nerijetko umjesto nje odlazio u kupnju, a zajedno su slavili i rođendane. Više od suradnika bili su i Softić, Petrović, pa i Ključe. I sad su svi bivši.

