Zvijezda filmova 'Sam u kući', Daniel Stern, u prosincu je zaradio prekršajnu prijavu nakon što je htio unajmiti prostitutku. Sve se zbilo u jednom hotelu u Kaliforniji
Glumac Daniel Stern prijavljen jer je htio unajmiti prostitutku
Daniel Stern (68), glumac najpoznatiji po ulozi Marva u božićnom klasiku 'Sam u kući', prošlog je mjeseca dobio prekršajnu prijavu zbog navodnog podvođenja na prostituciju, odnosno zbog toga što je htio unajmiti prostitutku. Kako navodi TMZ, a prenosi Daily Mail, sve se zbilo 10. prosinca u jednom hotelu u gradu Camarillo u Kaliforniji.
Stern nije priveden ni uhićen, već mu je policija na licu mjesta uručila prekršajnu prijavu nakon čega je pušten.
U posljednje vrijeme se njegovo ime sve češće pojavljuje u medijima - i to ne samo zbog božićnog klasika u kojem je glumio, a koji je tijekom prosinca uvijek aktualna tema. Naime, u listopadu prošle godine su hitne službe pozvane u njegov dom zbog hitnog medicinskog slučaja, a Sterna su prevezli u bolnicu. Strani mediji navode kako nije poznato o kakvom je medicinskom stanju bila riječ.
Sternov lik pojavio se u prvom i drugom dijelu 'Sam u kući'. Zajedno s partnerom u kriminalu, Harryjem, kojeg glumi Joe Pesci, u prvom dijelu pljačka kuće na području Chicaga. U drugom dijelu ponovno sretnu Kevina McCallistera, kojeg je utjelovio Macaulay Culkin, u New Yorku.
Bez obzira na veliku slavu koju je stekao, Stern je napustio Hollywood te živi na farmi gdje uzgaja agrume i stoku te se bavi kiparstvom.
