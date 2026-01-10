Glumac Daniel Stern prijavljen jer je htio unajmiti prostitutku

Daniel Stern (68), glumac najpoznatiji po ulozi Marva u božićnom klasiku 'Sam u kući', prošlog je mjeseca dobio prekršajnu prijavu zbog navodnog podvođenja na prostituciju, odnosno zbog toga što je htio unajmiti prostitutku. Kako navodi TMZ, a prenosi Daily Mail, sve se zbilo 10. prosinca u jednom hotelu u gradu Camarillo u Kaliforniji.

Stern nije priveden ni uhićen, već mu je policija na licu mjesta uručila prekršajnu prijavu nakon čega je pušten.

Foto: rtl

U posljednje vrijeme se njegovo ime sve češće pojavljuje u medijima - i to ne samo zbog božićnog klasika u kojem je glumio, a koji je tijekom prosinca uvijek aktualna tema. Naime, u listopadu prošle godine su hitne službe pozvane u njegov dom zbog hitnog medicinskog slučaja, a Sterna su prevezli u bolnicu. Strani mediji navode kako nije poznato o kakvom je medicinskom stanju bila riječ.

Sternov lik pojavio se u prvom i drugom dijelu 'Sam u kući'. Zajedno s partnerom u kriminalu, Harryjem, kojeg glumi Joe Pesci, u prvom dijelu pljačka kuće na području Chicaga. U drugom dijelu ponovno sretnu Kevina McCallistera, kojeg je utjelovio Macaulay Culkin, u New Yorku.

Foto: rtl

Bez obzira na veliku slavu koju je stekao, Stern je napustio Hollywood te živi na farmi gdje uzgaja agrume i stoku te se bavi kiparstvom.