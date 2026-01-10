Obavijesti

Show

Komentari 3
MARV IZ 'SAM U KUĆI'

Glumac Daniel Stern prijavljen jer je htio unajmiti prostitutku

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Glumac Daniel Stern prijavljen jer je htio unajmiti prostitutku
4
Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Zvijezda filmova 'Sam u kući', Daniel Stern, u prosincu je zaradio prekršajnu prijavu nakon što je htio unajmiti prostitutku. Sve se zbilo u jednom hotelu u Kaliforniji

Admiral

Daniel Stern (68), glumac najpoznatiji po ulozi Marva u božićnom klasiku 'Sam u kući', prošlog je mjeseca dobio prekršajnu prijavu zbog navodnog podvođenja na prostituciju, odnosno zbog toga što je htio unajmiti prostitutku. Kako navodi TMZ, a prenosi Daily Mail, sve se zbilo 10. prosinca u jednom hotelu u gradu Camarillo u Kaliforniji. 

BRUTALNO SKUPLJE Evo koliko bi Kevin u filmu 'Sam u kući' potrošio na namirnice da u trgovinu ide 2025. godine
Evo koliko bi Kevin u filmu 'Sam u kući' potrošio na namirnice da u trgovinu ide 2025. godine

Stern nije priveden ni uhićen, već mu je policija na licu mjesta uručila prekršajnu prijavu nakon čega je pušten. 

Foto: rtl

U posljednje vrijeme se njegovo ime sve češće pojavljuje u medijima - i to ne samo zbog božićnog klasika u kojem je glumio, a koji je tijekom prosinca uvijek aktualna tema. Naime, u listopadu prošle godine su hitne službe pozvane u njegov dom zbog hitnog medicinskog slučaja, a Sterna su prevezli u bolnicu. Strani mediji navode kako nije poznato o kakvom je medicinskom stanju bila riječ. 

HARAČIO NEW YORKOM Koliko danas koštaju Kevinove avanture iz hita 'Sam u kući 2'?
Koliko danas koštaju Kevinove avanture iz hita 'Sam u kući 2'?

Sternov lik pojavio se u prvom i drugom dijelu 'Sam u kući'. Zajedno s partnerom u kriminalu, Harryjem, kojeg glumi Joe Pesci, u prvom dijelu pljačka kuće na području Chicaga. U drugom dijelu ponovno sretnu Kevina McCallistera, kojeg je utjelovio Macaulay Culkin, u New Yorku. 

Foto: rtl

Bez obzira na veliku slavu koju je stekao, Stern je napustio Hollywood te živi na farmi gdje uzgaja agrume i stoku te se bavi kiparstvom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: 'Moj tata je imao bipolarni poremećaj'
SASVIM ISKRENO

Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: 'Moj tata je imao bipolarni poremećaj'

U emotivnom videu kojeg je podijelila na Instagramu Ella Dvornik otvoreno progovara o izazovima mentalnog zdravlja i važnosti traženja pomoći onda kada je to potrebno
Knollica pokazala liniju u mini bikiniju, a ovako su je 'ulovili' prije nekoliko godina na plaži...
VELIKA RAZLIKA

Knollica pokazala liniju u mini bikiniju, a ovako su je 'ulovili' prije nekoliko godina na plaži...

Prije nekoliko godina fotografi su 'ulovili' jednu od najpoznatijih 'vatrenih' navijačica Ivanu Knoll na plažu. Fotografije su se bitno razlikovale od onih koje je objavljivala na mrežama. I ovih dana objavljuje 'vruće' fotke iz Meksika...
FOTO Žanamari pozirala u minici na snijegu: 'Naježila sam se...'
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Žanamari pozirala u minici na snijegu: 'Naježila sam se...'

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira usred snježne idile u oskudnom izdanju. Iako je na sebi imala jaknu, noge su joj bile potpuno gole

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026