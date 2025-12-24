Evo koliko bi Kevin u filmu 'Sam u kući' potrošio na namirnice da u trgovinu ide 2025. godine

Vrijeme božićnih blagdana mami nostalgiju u mnogočemu, a jedan od filmova koji je već 35 godina obavezan na ekranima obitelji diljem svijeta je "Sam u kući". Među brojnim detaljima koji su objavljeni o filmu, jedan je specifičan u smislu blagdanske kupovine.

U prvom nastavku franšize "Sam u kući", Kevin McCallister pobjedonosno ulazi u lokalni supermarket kako bi si kao pravi mali heroj osigurao da kod kuće ima sve potrebne namirnice. Njegova košarica onda je koštala 20 dolara, no s inflacijom bi danas potrošio čak i triput više.

Kevin je u kupovini nabavio: dvije litre mlijeka, dvije litre soka od naranče, štrucu kruha, smrznute makarone sa sirom, tekući deterdžent, prozirnu foliju, miris za sušilicu rublja, toaletni papir i vrećicu vojničkih igračaka. Račun za sve mu je bio 19,83 dolara uz kupon koji je imao, no stvari danas stoje dosta drugačije.

Foto: Profimedia

Vragolasti dječak koji je u filmu dao mnoge muke lopovima danas bi za istu košaricu potrošio 70 dolara, što je skoro 300 posto više nego prije 35 godina. Zvuči šokantno, no obzirom na činjenicu da su cijene namirnica skočile za 20 posto samo u zadnjih pet godina, svima je jasno o čemu se radi. Cijene u filmu bile su usklađene s realnim cijenama koje su se tada kretale u trgovinama.